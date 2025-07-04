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Врач рассказала, чем опасны ранние арбузы - РИА Новости, 04.07.2025
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03:08 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/arbuz-2027078717.html
Врач рассказала, чем опасны ранние арбузы
Врач рассказала, чем опасны ранние арбузы - РИА Новости, 04.07.2025
Врач рассказала, чем опасны ранние арбузы
Арбузы, которые поступают в продажу уже в июне и начале июля, часто выращиваются с применением большого количества азотных удобрений, поэтому эти ягоды... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T03:08:00+03:00
2025-07-04T03:08:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
зарема тен
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Арбузы, которые поступают в продажу уже в июне и начале июля, часто выращиваются с применением большого количества азотных удобрений, поэтому эти ягоды рекомендуется покупать не раньше августа, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Ранние арбузы (июнь - начало июля) часто выращивают с применением большого количества азотных удобрений. Нитраты в организме превращаются в опасные нитриты", - предупредила Тен. В связи с этим врач рекомендует покупать арбузы в сезон, с августа по сентябрь, в проверенных местах и с подтверждающими безопасность товара сертификатами.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), зарема тен
Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен
Врач рассказала, чем опасны ранние арбузы

Врач Тен: ранние арбузы выращивают с применением азотных удобрений

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАрбузы
Арбузы - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Арбузы, которые поступают в продажу уже в июне и начале июля, часто выращиваются с применением большого количества азотных удобрений, поэтому эти ягоды рекомендуется покупать не раньше августа, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Ранние арбузы (июнь - начало июля) часто выращивают с применением большого количества азотных удобрений. Нитраты в организме превращаются в опасные нитриты", - предупредила Тен.
В связи с этим врач рекомендует покупать арбузы в сезон, с августа по сентябрь, в проверенных местах и с подтверждающими безопасность товара сертификатами.
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