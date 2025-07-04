https://ria.ru/20250704/antarktida-2027082139.html

Ученые хотят добыть в Антарктиде лед для изучения климата

Ученые хотят добыть в Антарктиде лед для изучения климата - РИА Новости, 04.07.2025

Ученые хотят добыть в Антарктиде лед для изучения климата

Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 миллиона лет, который поможет узнать, как на континенте развивался... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T04:34:00+03:00

2025-07-04T04:34:00+03:00

2025-07-04T05:26:00+03:00

наука

антарктида

восток

александр макаров

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские ученые планируют поднять из глубин Антарктиды древний лед возрастом более 1,2 миллиона лет, который поможет узнать, как на континенте развивался климат, заявил в интервью РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. В феврале 2024 года российские ученые извлекли из глубин ледника Антарктиды уникальные образцы древнего льда возрастом около 1,2 миллиона лет с минеральными включениями. "На данный момент исследования продолжаются. Мы сейчас думаем про работы в рамках программы по добыче древнего льда рядом со станцией Восток на водоразделе "Купол Б". Думаю, что там может быть лёд даже немного древнее. Эта находка и то, что мы сделаем там, дадут уникальные данные о Центральной Антарктиде, о том, как там развивался климат за последние 1-1,5 миллиона лет", - сказал Макаров. Керны с минеральными включениями были подняты в 2024 году из глубины около 3600 метров. Первое и самое большое включение было замечено на глубине около 3540 метров. Его размер – 6 см в вытянутом сечении и 3 см в поперечном сечении, цвет – от тёмно-зелёного до светло-зелёного.

https://ria.ru/20250409/sputnik-2010143892.html

https://ria.ru/20250218/antarktida-2000007554.html

антарктида

восток

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антарктида, восток, александр макаров