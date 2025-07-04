https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html

Трампа загоняют в ловушку: в США ждут ядерного удара

Трампа загоняют в ловушку: в США ждут ядерного удара - РИА Новости, 04.07.2025

Трампа загоняют в ловушку: в США ждут ядерного удара

Решение президента Трампа остановить поставки оружия Украине понравилось в США далеко не всем. "А где же я буду харчеваться?" — возопили гиганты местного ВПК и... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T08:00:00+03:00

2025-07-04T08:00:00+03:00

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Решение президента Трампа остановить поставки оружия Украине понравилось в США далеко не всем. "А где же я буду харчеваться?" — возопили гиганты местного ВПК и их неутомимые лоббисты-политиканы. Людей можно понять: под предлогом помощи Киеву здесь воровали миллиардами, это ж какие бюджетные деньги больше не попадут в их оттопыренные карманы, да еще и акции концернов ВПК росли как на дрожжах.Такого в США не прощают. В ответ на мирную инициативу Трампа начали форменным образом кошмарить. Вчера The Washington Post — рупор американских "ястребов" — разразилась целой простыней устрашающего текста про ядерную войну в Америке. Это полноценный сценарий ядерной атаки на территорию США, да еще с живописной инфографикой, анимацией, красивыми диаграммами.Хорошо видно, что сценарий написан с расчетом конкретно на Трампа. Авторы подробно описывают действия президента США в случае ядерной атаки: стратегические ракеты уже летят, главу государства увозят подальше от эпицентров будущих взрывов на самолете, время поджимает, советники сообщают, что не смогли дозвониться до лидеров стран, откуда летят ракеты, президент торопливо опрашивает военных и гражданских, "осталось четыре минуты!" — кричит кто-то из помощников. Президент достает "бисквит" — картонку с кодами для запуска стратегов — и диктует номера по телефону. Раскрываются ракетные шахты… В общем, настоящее кино, сиквел "Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу".В данном сценарии чужие ракеты достигают своих целей, убив сразу около полумиллиона американцев. С отложенными жертвами радиации еще в миллион человек. Американские ракеты наносят удар возмездия, мир накрывает ядерная зима, всем пока.Неотвеченным остается один вопрос: "Зачем?".По американскому сценарию, на США нападает либо Россия, либо Китай. Так вот еще раз — зачем? Для чего нашим странам, процветающим, оптимистичным, развивающимся опережающим темпом, посылать стратегические ядерные ракеты по Америке, рискуя нарваться на ответный удар и всем вместе погибнуть? Ну это же полная дичь.Но среди авторов этой чуши числится целый экс-министр обороны США. То есть американская военщина на самом высоком уровне давит на президента, чтобы он отказался от своих мирных инициатив — в частности, от идеи прекратить поставки оружия Украине.Пускай льется кровь, пускай гибнут люди, но акции компании "Локхид Мартин" должны расти. Свету ли провалиться, или мне виски не пить? Конечно же, свету провалиться, отвечают американские военные.У них уже родилась методичка, согласно которой Трампу грозит поражение в третьей мировой войне, ведущейся Соединенными Штатами прямо сейчас против Китая и России на полях Украины. И если он прекратит поддерживать Киев, то следующим шагом китайские и российские стратеги полетят на Вашингтон. Звучит бредово? Но сгодится любой бред, чтобы надавить на президента.И вот военные стращают Трампа гибелью миллионов американцев и ядерной зимой. Прозрачно намекают, что ПРО США даже близко не справится со стратегическими ракетами: в сценарии The Washington Post вся противоракетная оборона Штатов затаилась где-то в кустах и ничего не делает. Запугивают личной ответственностью за ядерный апокалипсис.Характерно, что кошмарят Трампа именно на страницах газеты, принадлежащей Джеффу Безосу. Формально олигарх присягнул на верность Трампу, но вряд ли он искренен. Безос — важный член тех глобалистских элит, которые совсем не прочь разнести весь мир в труху. Они надеются, что их крики про угрозу России и Китая станут легализацией нападения Америки. По этой же схеме недавно кричали про "российскую угрозу" и наши европартнеры.На самом деле Трамп — один из немногих политиков Америки, который еще два года назад сумел рассмотреть реальную угрозу ядерной войны и начал потихоньку, по шажочку отводить свою страну от пропасти. Прекращение поставок оружия Украине — важный шаг на пути ко всеобщему миру. Особого уважения Трамп заслуживает потому, что добивается прекращения войны вопреки всем истерикам глубинного государства.А поджигателям войны прямая дорога в политическое небытие. На пенсии они могут попытаться всучить свой сценарий какой-нибудь голливудской студии, авось там снимут боевичок категории "Б": звучит тревожная музыка, "четыре минуты!" — кричит помощник, взлохмаченный президент, трясясь, проливает любимую диетическую колу на карточку с кодами и подслеповато щурится, пытаясь разглядеть расплывающиеся цифры. Под попкорн сойдет.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026954594.html

https://ria.ru/20250703/tramp-2026929569.html

https://ria.ru/20250703/putin--2026983349.html

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сша, украина, джефф безос, дональд трамп, аналитика