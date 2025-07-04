https://ria.ru/20250704/alkogol-2027306473.html

Нарколог рассказал о жутком синдроме из-за злоупотребления алкоголем

Нарколог рассказал о жутком синдроме из-за злоупотребления алкоголем - РИА Новости, 04.07.2025

Нарколог рассказал о жутком синдроме из-за злоупотребления алкоголем

Люди, злоупотребляющие спиртными напитками, могут стать жертвами синдрома внезапной смерти, заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:06:00+03:00

2025-07-04T21:06:00+03:00

2025-07-04T21:07:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

виталий холдин

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Люди, злоупотребляющие спиртными напитками, могут стать жертвами синдрома внезапной смерти, заявил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Его слова приводятся на сайте ведомства."Синдром внезапной смерти от алкоголя встречается не так уж редко. При длительном употреблении алкоголя сердце у человека увеличивается в размерах. При этом из-за токсического воздействия этанола сердечная мышца ослабевает, становится дряблой и не справляется со своими функциями", — объяснил он.Нарколог отметил, что такое состояние называется алкогольной миокардиопатией, и именно эта патология может стать причиной скоропостижной смерти, — причем она способна настигнуть человека как при опьянении, так и в трезвом состоянии.Специалист добавил, что синдрому внезапной смерти предшествуют различные симптомы, такие как одышка, отеки, учащенное сердцебиение, боли в груди.Врач-невролог Владимир Мартынов в апреле рассказал РИА Новости, что после 50 лет человеку особенно важно пересмотреть отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга и увеличивает риск депрессии и деменции.

https://ria.ru/20250703/zakonotvorchestvo-2026950376.html

https://ria.ru/20250702/voz-2026814937.html

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общество, московская область (подмосковье), виталий холдин, россия, алкоголь, здоровье - общество