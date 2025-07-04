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Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили - РИА Новости, 04.07.2025
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21:46 04.07.2025
https://ria.ru/20250704/aes-2027311262.html
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили - РИА Новости, 04.07.2025
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили
Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановлено, нарушений в работе АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2025
2025-07-04T21:46:00+03:00
2025-07-04T21:46:00+03:00
днепр (река)
энергодар
европа
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановлено, нарушений в работе АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщается в Telegram-канале станции. Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы. Причины отключения линии выясняются. Позже директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что топлива для работы резервных дизель-генераторов на ЗАЭС хватит на 20 суток, выстроена система поставок топлива на станцию. "Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Линия 750 кВ "Днепровская" введена в работу. Радиационной фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении. По словам директора АЭС Юрия Черничука, которые приводятся в сообщении, аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство, а нарушений в работе АЭС нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250704/chp-2027287845.html
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днепр (река), энергодар, европа, запорожская аэс
Днепр (река), Энергодар, Европа, Запорожская АЭС
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановили

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановлено, нарушений в работе АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщается в Telegram-канале станции.
Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы. Причины отключения линии выясняются. Позже директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что топлива для работы резервных дизель-генераторов на ЗАЭС хватит на 20 суток, выстроена система поставок топлива на станцию.
«
"Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Линия 750 кВ "Днепровская" введена в работу. Радиационной фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении.
По словам директора АЭС Юрия Черничука, которые приводятся в сообщении, аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство, а нарушений в работе АЭС нет.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
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Вчера, 19:24
 
Днепр (река)ЭнергодарЕвропаЗапорожская АЭС
 
 
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