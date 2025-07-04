https://ria.ru/20250704/aes-2027311262.html

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили - РИА Новости, 04.07.2025

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановлено, нарушений в работе АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T21:46:00+03:00

2025-07-04T21:46:00+03:00

2025-07-04T21:46:00+03:00

днепр (река)

энергодар

европа

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Днепровская" восстановлено, нарушений в работе АЭС нет, радиационный фон в норме, сообщается в Telegram-канале станции. Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ "Днепровская" потеряла внешнее электроснабжение, питание переведено на дизель-генераторы. Причины отключения линии выясняются. Позже директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила РИА Новости, что топлива для работы резервных дизель-генераторов на ЗАЭС хватит на 20 суток, выстроена система поставок топлива на станцию. "Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Линия 750 кВ "Днепровская" введена в работу. Радиационной фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении. По словам директора АЭС Юрия Черничука, которые приводятся в сообщении, аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство, а нарушений в работе АЭС нет. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250704/chp-2027287845.html

днепр (река)

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

днепр (река), энергодар, европа, запорожская аэс