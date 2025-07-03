https://ria.ru/20250703/zvezda-2026927435.html

Скромный Ленька: как жил и как умирал звезда фильма "Любовь и голуби"

Скромный Ленька: как жил и как умирал звезда фильма "Любовь и голуби" - РИА Новости, 03.07.2025

Скромный Ленька: как жил и как умирал звезда фильма "Любовь и голуби"

Роль Леньки принесла Игорю Ляху всенародную любовь, но обернулась ли она счастьем? За внешним успехом скрывалась драма талантливого человека, который искал свое РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:40:00+03:00

2025-07-03T18:40:00+03:00

2025-07-03T18:40:00+03:00

нина дорошина

владимир меньшов

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роль Леньки принесла Игорю Ляху всенародную любовь, но обернулась ли она счастьем? За внешним успехом скрывалась драма талантливого человека, который искал свое место в мире. Что выбрал актер, когда понял — большого кино для него больше не будет? И почему его тихий уход потряс всех, кто его знал?Случайная дорога к славеПопасть в легендарный фильм "Любовь и голуби" Ляху помог чужой отказ. Владимир Меньшов уже утвердил на роль Леньки Александра Озерова из труппы "Бим-Бом", но артист не смог вырваться из плотного гастрольного графика. Съемки в Карелии срывались."Он появился на съемках почти случайно", — вспоминал режиссер. В последний момент Меньшов вспомнил о 22-летнем выпускнике Щепкинского училища Игоре Ляхе, который когда-то приходил на пробы.Парень из Загорска мечтал об актерской славе с детства. Блистал в школьных спектаклях, летом играл на сцене пионерского лагеря "Факел" вместе с братом Юрой. После училища решил попробоваться в большом кино — и судьба подарила ему шанс.Дебют с топоромПервая же сцена, которую пришлось сыграть Ляху, стала настоящим испытанием. Кульминационный момент фильма — Ленька с топором идет на отца, когда тот возвращается в семью после курортного романа.Приехавший студент быстро понял, что требуется, и сыграл так убедительно, что удивил самого Александра Михайлова. "Мы просто попали в десятку", — признавался позже Меньшов.Всю свою роль Лях отснял за одну смену. Нина Дорошина, игравшая мать, стала его наставницей — объясняла, как раскрывать характер, давала ценные советы. Она оказалась единственной из съемочной группы, с кем Игорь поддерживал связь после работы.Сам актер вспоминал, что первая съемка далась тяжело, но он собрался и справился. И не подозревал, что снимается в картине, которая станет народной классикой.Звездный момент без продолженияПремьера "Любовь и голуби" состоялась 7 января 1985 года. Игорь Лях проснулся знаменитым — его узнавали на улицах, просили автографы. Зазнаваться актер не стал, оставшись простым и открытым парнем.После успеха последовали роли в картинах "Вина лейтенанта Некрасова", телеспектакле "Мой любимый клоун", главная роль в фильме Владимира Мотыля "Жил-был Шишлов". Казалось, карьера набирает обороты.Но крупных предложений не поступало. Комедия Меньшова так и осталась главной работой в кино. "Профессия в какой-то момент ушла из профессии. Стали снимать кино люди, у которых были просто деньги", — с горечью говорил Лях.В начале 2000-х Лях попробовал вернуться в кино. Снялся в картинах "Святое дело", "Тариф новогодний", "Елки 3", телесериале "Жизнь и судьба". За эпизодическую роль в фильме "Жажда" получил приз на кинофестивале в Чебоксарах.Театральная жизньПосле развала СССР Игорь Владимирович полностью сосредоточился на театре. Играл в Театре имени Ермоловой, Центральном академическом театре Российской Армии, экспериментальном театре "Детектив".Особым успехом стала пьеса "Нумер в гостинице города NN" по "Мертвым душам" Гоголя. Постановка получила "Золотую маску" и Государственную премию России. Всего на сцене Лях сыграл более 25 ролей.Артист получил звание Заслуженного артиста России в 1997 году. Театральная критика пророчила ему большое будущее, но широкая публика помнила его только как Леньку.Призвание педагогаЛях вернулся в родное Щепкинское училище в 2000 году — теперь уже преподавателем актерского мастерства. Здесь раскрылся его главный талант.Студенты боготворили Игоря Владимировича. Он проводил с ними целые дни, терпеливо объясняя, как раскрывать роль, репетируя спектакли. "Он так бережно относился к каждому. Именно бережно. Для него каждое создание — это индивидуальность", — вспоминала заведующая кафедрой Наталья Королькова.Среди его учеников оказались братья Алексей и Андрей Чадовы, Екатерина Волкова. Лях стал для них не просто преподавателем, а духовным наставником. Своей главной заслугой он считал именно рост мастерства студентов, а не роли в кино.Скромная жизнь без звездных замашекСлава совершенно не изменила Ляха. Он жил тихо и незаметно для СМИ, был женат, но личную жизнь держал в строжайшей тайне. Соседи знали его как вежливого, но замкнутого человека — здоровался, но в разговоры не вступал.Дважды в день выгуливал маленькую коричневую собачку, ходил в магазин. Жена тоже вела затворнический образ жизни. У Игоря были дочь и внучка, жила с ними падчерица Дарья. О семье он никогда не рассказывал даже близким коллегам.Последний экзамен"Последняя наша встреча была на экзамене. Он в тот день был веселый, спрашивал нас: 'Ну как вы, мои охламоны?' На здоровье никогда не жаловался", — рассказала его ученица Анастасия.В ночь на 8 июня 2018 года Лях почувствовал себя плохо, но отказался вызывать "Скорую" — не хотел беспокоить врачей. Под утро потерял сознание и не очнулся. Причиной смерти стала остановка сердца. Судьба отмерила ему всего 55 лет.Память о добром человекеНа прощание с Игорем Ляхом пришли студенты и выпускники Щепкинского училища, коллеги по театру. Все отмечали его невероятную скромность — он не любил говорить о достижениях."Это очень больно, когда он, по сути, на поколение младше меня. И уходят ребята уже такие", — скорбел Владимир Меньшов.Тело кремировали, урну захоронили на Даниловском кладбище. На памятнике — простая надпись с именем и датами. Никаких пафосных слов о славе. Возможно, именно этого он и хотел — чтобы помнили не звезду, а человека с большой душой.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нина дорошина, владимир меньшов