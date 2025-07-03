Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани осудили серийного педофила и насильника - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/zhitel-2026995095.html
В Астрахани осудили серийного педофила и насильника
В Астрахани осудили серийного педофила и насильника - РИА Новости, 03.07.2025
В Астрахани осудили серийного педофила и насильника
Суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима 47-летнего местного жителя за совершение многочисленных преступлений против половой неприкосновенности... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:09:00+03:00
2025-07-03T17:09:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
астрахань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима 47-летнего местного жителя за совершение многочисленных преступлений против половой неприкосновенности малолетних, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области. По данным суда и следствия, с 2015 по 2023 годы осужденный насиловал детей в возрасте от четырех до 13 лет. Ряд преступлений мужчина снимал на видео для создания детской порнографии. "Мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, а также принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания", - говорится в сообщении. СК отметил, что ход расследования этого уголовного дела находился на особом контроле главы следственного управления Ибрагима Могушкова. Осужденный, 47-летний астраханец, признан виновным в совершении многочисленных эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ), шести эпизодов изнасилования малолетней (пункт "б" части 4 статьи 131 УК РФ), а также в осуществлении их видеосъемки в целях изготовления порнографических материалов (подпункты "а", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ), уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
https://ria.ru/20250701/manjak-2026453377.html
https://ria.ru/20250618/mirgorod-2023669583.html
россия
астраханская область
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), астрахань
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ), Астрахань
В Астрахани осудили серийного педофила и насильника

В Астрахани серийного педофила и насильника приговорили к 23 годам колонии

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима 47-летнего местного жителя за совершение многочисленных преступлений против половой неприкосновенности малолетних, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области.
По данным суда и следствия, с 2015 по 2023 годы осужденный насиловал детей в возрасте от четырех до 13 лет. Ряд преступлений мужчина снимал на видео для создания детской порнографии.
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Ангарский маньяк" предстанет перед судом за еще одно убийство
1 июля, 10:02
"Мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, а также принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания", - говорится в сообщении.
СК отметил, что ход расследования этого уголовного дела находился на особом контроле главы следственного управления Ибрагима Могушкова. Осужденный, 47-летний астраханец, признан виновным в совершении многочисленных эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ), шести эпизодов изнасилования малолетней (пункт "б" части 4 статьи 131 УК РФ), а также в осуществлении их видеосъемки в целях изготовления порнографических материалов (подпункты "а", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ), уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Владимир Миргород - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Суд в Москве вынес приговор маньяку-душителю Миргороду
18 июня, 18:34
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияАстраханская областьСледственный комитет России (СК РФ)Астрахань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала