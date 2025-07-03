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В Астрахани осудили серийного педофила и насильника

В Астрахани осудили серийного педофила и насильника - РИА Новости, 03.07.2025

В Астрахани осудили серийного педофила и насильника

Суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима 47-летнего местного жителя за совершение многочисленных преступлений против половой неприкосновенности... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:09:00+03:00

2025-07-03T17:09:00+03:00

2025-07-03T17:09:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима 47-летнего местного жителя за совершение многочисленных преступлений против половой неприкосновенности малолетних, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Астраханской области. По данным суда и следствия, с 2015 по 2023 годы осужденный насиловал детей в возрасте от четырех до 13 лет. Ряд преступлений мужчина снимал на видео для создания детской порнографии. "Мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на два года, а также принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения и наблюдения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания", - говорится в сообщении. СК отметил, что ход расследования этого уголовного дела находился на особом контроле главы следственного управления Ибрагима Могушкова. Осужденный, 47-летний астраханец, признан виновным в совершении многочисленных эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ), шести эпизодов изнасилования малолетней (пункт "б" части 4 статьи 131 УК РФ), а также в осуществлении их видеосъемки в целях изготовления порнографических материалов (подпункты "а", "в" части 2 статьи 242.2 УК РФ), уточнили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

https://ria.ru/20250701/manjak-2026453377.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), астрахань