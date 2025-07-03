https://ria.ru/20250703/zemletryasenie-2026849104.html
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 03.07.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:38:00+03:00
2025-07-03T02:38:00+03:00
2025-07-03T02:38:00+03:00
происшествия
тихий океан
итуруп
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло утром в четверг вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Тихом океане в 9.45 (1.45 мск) 3 июля. Эпицентр располагался в 361 километре восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 31 километра, - рассказала сейсмолог. По информации собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250702/turtsija-2026737202.html
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происшествия, тихий океан, итуруп, елена семенова
Происшествия, Тихий океан, Итуруп, Елена Семенова
У южных Курил произошло землетрясение
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2