https://ria.ru/20250703/zemletryasenie--2026885355.html

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 03.07.2025

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у островов Токара на юге Японии, сообщило Главное метеорологическое управление. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:38:00+03:00

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ТОКИО, 3 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у островов Токара на юге Японии, сообщило Главное метеорологическое управление. Очаг залегал на глубине 20 километров. Максимальная сила подземных толчков составила 6- по семибалльной шкале, принятой в Японии. Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях нет. Последние дни в этом районе зафиксировано несколько сотен землетрясений магнитудой от 2 до 5. В основном очаг располагался около островов, объединенных в деревню Тосима, и около островов Амами. Глубина залегания варьируется от 10 до 30 километров. Самым мощным до сих пор стало землетрясение, которое произошло в среду в 4.32 (22.32 мск вторника): магнитуда 5, максимальная сила толчков 5- по семибалльной шкале, принятой в Японии. Очаг залегал на глубине 30 километров.

https://ria.ru/20250702/turtsija-2026737202.html

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