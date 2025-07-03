https://ria.ru/20250703/zelenskiy-2026848785.html

"Будет в ужасе": в Британии обратились к Зеленскому с предупреждением

"Будет в ужасе": в Британии обратились к Зеленскому с предупреждением - РИА Новости, 03.07.2025

"Будет в ужасе": в Британии обратились к Зеленскому с предупреждением

После остановки военных поставок Киеву Владимиру Зеленскому стоит смириться с тем, что Украина больше не представляет никакого интереса для США, пишет... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T02:36:00+03:00

2025-07-03T02:36:00+03:00

2025-07-03T05:31:00+03:00

украина

сша

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. После остановки военных поставок Киеву Владимиру Зеленскому стоит смириться с тем, что Украина больше не представляет никакого интереса для США, пишет британская газета Times."Плохие новости для Зеленского в том, что самый влиятельный мыслитель в Пентагоне считает Европу периферийной по отношению к интересам США, а это значит, что Украина стоит в конце очереди", — говорится в публикации.При этом, пишет издание, главным ударом для киевского режима станет эмбарго на поставку ракет к системам ПВО Patriot, что сделает цели на территории Украины легкой мишенью для российской армии."Президент Зеленский будет особенно в ужасе от решения Пентагона не передавать ракеты-перехватчики к Patriot, поскольку они являются единственным надежным способом сбивать российские баллистические ракеты", — предупреждает автор.По данным газеты, в Вашингтоне скорее всего пришли к выводу, что более правильным стратегическим решением будет использовать эти системы для защиты американских авиабаз на Ближнем Востоке.Более того, несмотря на новый контракт с концерном Lockheed Martin на увеличение производства ракет для систем ПВО, их количество все равно вряд ли сможет удовлетворить мировой спрос, поясняет Times.Во вторник издание Politico сообщила, что США прекратили передавать Киеву зенитные ракеты и другие высокоточные боеприпасы из-за опасений, что их собственные запасы оружия сократились. Сегодня приостановку поставок подтвердила представитель Белого дома Анна Келли, подчеркнув, что этим решением Белый дом "ставит интересы Америки на первое место".Немецкая газета Bild ранее отметила, что в ближайшие месяцы Украина столкнется с кризисом из-за исчерпания арсеналов. Издание добавило, что наиболее чувствительна для ВСУ остановка поставок ракет для комплексов ПРО Patriot и ракет GMLRS, без которых РСЗО HIMARS будут практически бесполезны.Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250702/reshenie-2026803447.html

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украина, сша, киев, владимир зеленский