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Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс - РИА Новости, 03.07.2025
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12:37 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/zelenskij-2026912444.html
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс - РИА Новости, 03.07.2025
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс
Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, свидетельствуют данные на... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:37:00+03:00
2025-07-03T12:37:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
ирина геращенко
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады. В карточке законопроекта на сайте Рады появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко 4 июня сообщила, что украинский парламент принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. Она напомнила, что цель соглашения – направлять 50% согласованного с Украиной дохода от использования определенных природных ресурсов в специальный фонд госбюджета, откуда средства перечисляются в фонд. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
https://ria.ru/20250609/sdelka-2021858736.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс

Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс для сделки с США

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины для реализации соглашения с США по полезным ископаемым, свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.
В карточке законопроекта на сайте Рады появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Мединский высказался о сделке Украины и США о редкоземельных минералах
9 июня, 18:31
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко 4 июня сообщила, что украинский парламент принял в окончательном чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. Она напомнила, что цель соглашения – направлять 50% согласованного с Украиной дохода от использования определенных природных ресурсов в специальный фонд госбюджета, откуда средства перечисляются в фонд.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала первый вице-премьер, украинский министр экономики Юлия Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Худшее, что могло произойти": в США оценили шансы на сделку по Украине
27 мая, 03:08
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийИрина ГеращенкоВерховная Рада Украины
 
 
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