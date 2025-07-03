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Группировка "Запад" нанесла поражение боевикам ВСУ в Харьковской области
Группировка "Запад" нанесла поражение боевикам ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.07.2025
Группировка "Запад" нанесла поражение боевикам ВСУ в Харьковской области
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области, противник... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:15:00+03:00
2025-07-03T12:15:00+03:00
2025-07-03T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области, противник потерял до 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Песчаное и Березовка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства. "Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, США
Группировка "Запад" нанесла поражение боевикам ВСУ в Харьковской области
МО РФ: ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки