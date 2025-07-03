https://ria.ru/20250703/zapad-2026889779.html

Запад решил свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, заявил Лукашенко

Запад решил свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.07.2025

Запад решил свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, заявил Лукашенко

Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, задача всех людей не допустить этого, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:01:00+03:00

2025-07-03T11:01:00+03:00

2025-07-03T11:01:00+03:00

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белоруссия

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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, задача всех людей не допустить этого, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к белорусам с Кургана Славы под Минском в День Независимости.Его выступление транслировали в прямом эфире все белорусские телеканалы. День Независимости в Белоруссии отмечается 3 июля - в день освобождения в 1944 году Минска от гитлеровской оккупации."Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты. Задача всех людей доброй воли в первую очередь молодежи объединиться, остановить безумство, остановить во имя будущего всего человечества", - сказал Лукашенко.По его словам, народ Белоруссии должен защищать мир и независимость. "Мир, свобода и независимость — это и наше наследие, и величайшие ценности, которые нужно беречь и обязательно защищать", - сказал президент. Лукашенко сказал также, что не должно быть рассуждений на тему "кто пострадал больше" в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026624322.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск