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Запад решил свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.07.2025
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11:01 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/zapad-2026889779.html
Запад решил свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, заявил Лукашенко
Запад решил свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, заявил Лукашенко - РИА Новости, 03.07.2025
Запад решил свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, заявил Лукашенко
Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, задача всех людей не допустить этого, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:01:00+03:00
2025-07-03T11:01:00+03:00
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белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, задача всех людей не допустить этого, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к белорусам с Кургана Славы под Минском в День Независимости.Его выступление транслировали в прямом эфире все белорусские телеканалы. День Независимости в Белоруссии отмечается 3 июля - в день освобождения в 1944 году Минска от гитлеровской оккупации."Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты. Задача всех людей доброй воли в первую очередь молодежи объединиться, остановить безумство, остановить во имя будущего всего человечества", - сказал Лукашенко.По его словам, народ Белоруссии должен защищать мир и независимость. "Мир, свобода и независимость — это и наше наследие, и величайшие ценности, которые нужно беречь и обязательно защищать", - сказал президент. Лукашенко сказал также, что не должно быть рассуждений на тему "кто пострадал больше" в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026624322.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск
Запад решил свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, заявил Лукашенко

Лукашенко: Запад решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре, задача всех людей не допустить этого, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к белорусам с Кургана Славы под Минском в День Независимости.
Его выступление транслировали в прямом эфире все белорусские телеканалы. День Независимости в Белоруссии отмечается 3 июля - в день освобождения в 1944 году Минска от гитлеровской оккупации.
"Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты. Задача всех людей доброй воли в первую очередь молодежи объединиться, остановить безумство, остановить во имя будущего всего человечества", - сказал Лукашенко.
По его словам, народ Белоруссии должен защищать мир и независимость. "Мир, свобода и независимость — это и наше наследие, и величайшие ценности, которые нужно беречь и обязательно защищать", - сказал президент. Лукашенко сказал также, что не должно быть рассуждений на тему "кто пострадал больше" в Великой Отечественной войне.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинск
 
 
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