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Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.07.2025

Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии

Две женщины - заместитель главного врача и секретарь больницы № 8 Иркутска, которых ранил ножом пациент, находятся в тяжелом состоянии, сообщает губернатор... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T06:51:00+03:00

2025-07-03T06:51:00+03:00

2025-07-03T11:31:00+03:00

происшествия

иркутск

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Две женщины - заместитель главного врача и секретарь больницы № 8 Иркутска, которых ранил ножом пациент, находятся в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В городской клинической больнице № 8 Иркутска утром в четверг пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Мужчину задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и более лиц. "Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. На месте находится министр здравоохранения региона Андрей Модестов, представители правоохранительных и следственных органов.

https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html

иркутск

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происшествия, иркутск, иркутская область, игорь кобзев