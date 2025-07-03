https://ria.ru/20250703/zamglavvrach-2026859247.html
Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.07.2025
Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии
Две женщины - заместитель главного врача и секретарь больницы № 8 Иркутска, которых ранил ножом пациент, находятся в тяжелом состоянии, сообщает губернатор... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T06:51:00+03:00
2025-07-03T06:51:00+03:00
2025-07-03T11:31:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутская область
игорь кобзев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026859042_0:90:746:510_1920x0_80_0_0_a6d521976e5f92d48273d5a1f24b96fb.jpg
ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Две женщины - заместитель главного врача и секретарь больницы № 8 Иркутска, которых ранил ножом пациент, находятся в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В городской клинической больнице № 8 Иркутска утром в четверг пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Мужчину задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и более лиц. "Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. На месте находится министр здравоохранения региона Андрей Модестов, представители правоохранительных и следственных органов.
https://ria.ru/20250325/irkutsk-2007116809.html
иркутск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026859042_11:0:714:527_1920x0_80_0_0_e2813264e30091f63a0624a8aca6a3ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, иркутская область, игорь кобзев
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Игорь Кобзев
Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии
Кобзев: пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии