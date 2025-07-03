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Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.07.2025
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06:51 03.07.2025 (обновлено: 11:31 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/zamglavvrach-2026859247.html
Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии
Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 03.07.2025
Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии
Две женщины - заместитель главного врача и секретарь больницы № 8 Иркутска, которых ранил ножом пациент, находятся в тяжелом состоянии, сообщает губернатор... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T06:51:00+03:00
2025-07-03T11:31:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Две женщины - заместитель главного врача и секретарь больницы № 8 Иркутска, которых ранил ножом пациент, находятся в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В городской клинической больнице № 8 Иркутска утром в четверг пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Мужчину задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и более лиц. "Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. На месте находится министр здравоохранения региона Андрей Модестов, представители правоохранительных и следственных органов.
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происшествия, иркутск, иркутская область, игорь кобзев
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Игорь Кобзев
Пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии

Кобзев: пострадавшие сотрудники иркутской больницы находятся в тяжелом состоянии

© Следком38/TelegramСотрудник СК у Иркутской больницы №8, где мужчина напал с ножом на двух сотрудников
Сотрудник СК у Иркутской больницы №8, где мужчина напал с ножом на двух сотрудников - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Следком38/Telegram
Сотрудник СК у Иркутской больницы №8, где мужчина напал с ножом на двух сотрудников
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ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Две женщины - заместитель главного врача и секретарь больницы № 8 Иркутска, которых ранил ножом пациент, находятся в тяжелом состоянии, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В городской клинической больнице № 8 Иркутска утром в четверг пациент напал с ножом и газовым баллончиком на медицинских работников. Мужчину задержали сотрудники полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц и более лиц.
"Заместитель главного врача и секретарь учреждения госпитализированы в тяжелом состоянии. Медики сейчас борются за их жизни", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. На месте находится министр здравоохранения региона Андрей Модестов, представители правоохранительных и следственных органов.
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