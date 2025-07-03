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В Госдуму внесли проект о льготах для матерей-героинь - РИА Новости, 03.07.2025
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23:34 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/zakonotvorchestvo-2027068963.html
В Госдуму внесли проект о льготах для матерей-героинь
В Госдуму внесли проект о льготах для матерей-героинь - РИА Новости, 03.07.2025
В Госдуму внесли проект о льготах для матерей-героинь
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", льгот наравне с гражданами, имеющими звание Героя... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:34:00+03:00
2025-07-03T23:34:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", льгот наравне с гражданами, имеющими звание Героя Труда, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Проект федерального закона "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" (далее - законопроект) разработан во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации... Указом президента Российской Федерации от 15 августа 2022 г. № 558 "О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации" установлено звание "Мать-героиня". Звание "Мать-героиня" присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей. В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям Российской Федерации наравне со званием Героя Российской Федерации и званием Героя Труда Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предлагается предоставить женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", аналогичные льготы, в том числе по оказанию медицинской помощи, зубопротезированию, коммунально-бытовому обслуживанию, включая освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг. Документом предусматривается также право на бесплатное предоставление в собственность женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", земельного участка, а также первоочередное предоставление строительных материалов в соответствии с порядками, установленными исполнительными органами субъектов РФ. "Одновременно женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", предоставляется право на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование", - добавляется в проекте. Как отмечается в документах, взамен предоставления льгот в натуральном виде женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", предоставлено право на получение ежемесячной денежной выплаты. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, согласно законопроекту, будет осуществляться Социальным фондом России на основании сведений, имеющихся в его распоряжении или полученных от субъектов РФ.
https://ria.ru/20250131/geroinya-1996718875.html
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общество, россия, госдума рф, правительство рф
Общество, Россия, Госдума РФ, Правительство РФ
В Госдуму внесли проект о льготах для матерей-героинь

В ГД внесли законопроект, уравнивающий в льготах матерей-героинь с Героями Труда

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", льгот наравне с гражданами, имеющими звание Героя Труда, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
«
"Проект федерального закона "О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" (далее - законопроект) разработан во исполнение перечня поручений президента Российской Федерации... Указом президента Российской Федерации от 15 августа 2022 г. № 558 "О некоторых вопросах совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации" установлено звание "Мать-героиня". Звание "Мать-героиня" присваивается женщине, родившей и воспитавшей десять и более детей. В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации" звание "Мать-героиня" относится к высшим званиям Российской Федерации наравне со званием Героя Российской Федерации и званием Героя Труда Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту.
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Минтруд разработал проект о ежемесячных выплатах для матерей-героинь
31 января, 20:43
Законопроектом предлагается предоставить женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", аналогичные льготы, в том числе по оказанию медицинской помощи, зубопротезированию, коммунально-бытовому обслуживанию, включая освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг.
Документом предусматривается также право на бесплатное предоставление в собственность женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", земельного участка, а также первоочередное предоставление строительных материалов в соответствии с порядками, установленными исполнительными органами субъектов РФ.
"Одновременно женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", предоставляется право на бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование", - добавляется в проекте.
Как отмечается в документах, взамен предоставления льгот в натуральном виде женщине, удостоенной звания "Мать-героиня", предоставлено право на получение ежемесячной денежной выплаты. Предоставление ежемесячной денежной выплаты, согласно законопроекту, будет осуществляться Социальным фондом России на основании сведений, имеющихся в его распоряжении или полученных от субъектов РФ.
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