https://ria.ru/20250703/zakonotvorchestvo-2026950376.html

В Госдуму внесли проект о запрете продавать алкоголь людям до 21 года

В Госдуму внесли проект о запрете продавать алкоголь людям до 21 года - РИА Новости, 03.07.2025

В Госдуму внесли проект о запрете продавать алкоголь людям до 21 года

Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи алкогольной продукции гражданам моложе 21 года, следует из базы данных нижней палаты... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:24:00+03:00

2025-07-03T15:24:00+03:00

2025-07-03T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму законопроект о запрете продажи алкогольной продукции гражданам моложе 21 года, следует из базы данных нижней палаты парламента. В настоящее время россияне вправе приобретать алкоголь с 18 лет. "В целях предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных семейных ценностей, развития социальных взаимоотношений, необходимо увеличение возраста продажи алкогольной продукции", - считает Сидухина. В пояснительной записке подчеркивается, что алкоголь негативно влияет на здоровье, способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности. Попытки законодательно поднять возраст покупки алкоголя в РФ предпринимались и ранее. В частности, Минздравом России был подготовлен законопроект, ограничивающий продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года, напоминает Сидухина. В пояснительной записке к нему отмечалось со ссылкой на медицинские исследования, что употребление алкогольных напитков опасно для нормального развития головного мозга. При этом мозг, его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф