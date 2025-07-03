https://ria.ru/20250703/zajtsev-2027067536.html

"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается

"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается - РИА Новости, 03.07.2025

"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается

Компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации, говорится в регистрационных... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T23:18:00+03:00

2025-07-03T23:18:00+03:00

2025-07-03T23:18:00+03:00

вячеслав зайцев

общество

россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации, говорится в регистрационных документах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости. Компания была открыта в июле 2002 года. Ее руководителем все это время являлся модельер Вячеслав Зайцев, а учредителем выступал "Московский дом Вячеслава Зайцева". Согласно данным налоговой службы, "Лаборатория Моды" со 2 июля находится в процессе ликвидации, и уже принято решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц. Зайцев умер в 2023 году после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет.

https://ria.ru/20250105/tsyganov-1992546132.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вячеслав зайцев, общество, россия