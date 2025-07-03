https://ria.ru/20250703/zajtsev-2027067536.html
"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается
"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается - РИА Новости, 03.07.2025
"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается
Компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации, говорится в регистрационных... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:18:00+03:00
2025-07-03T23:18:00+03:00
2025-07-03T23:18:00+03:00
вячеслав зайцев
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/80179/70/801797052_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_0c54cb1146ad732cdbc692eba97f6059.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации, говорится в регистрационных документах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости. Компания была открыта в июле 2002 года. Ее руководителем все это время являлся модельер Вячеслав Зайцев, а учредителем выступал "Московский дом Вячеслава Зайцева". Согласно данным налоговой службы, "Лаборатория Моды" со 2 июля находится в процессе ликвидации, и уже принято решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц. Зайцев умер в 2023 году после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет.
https://ria.ru/20250105/tsyganov-1992546132.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/80179/70/801797052_152:0:2819:2000_1920x0_80_0_0_0acc6903aeceb78fabbd01ec18ef2432.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав зайцев, общество, россия
Вячеслав Зайцев, Общество, Россия
"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается
"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается спустя 23 года работы