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"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается - РИА Новости, 03.07.2025
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23:18 03.07.2025
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"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается
"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается - РИА Новости, 03.07.2025
"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается
Компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации, говорится в регистрационных... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T23:18:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации, говорится в регистрационных документах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости. Компания была открыта в июле 2002 года. Ее руководителем все это время являлся модельер Вячеслав Зайцев, а учредителем выступал "Московский дом Вячеслава Зайцева". Согласно данным налоговой службы, "Лаборатория Моды" со 2 июля находится в процессе ликвидации, и уже принято решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц. Зайцев умер в 2023 году после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет.
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вячеслав зайцев, общество, россия
Вячеслав Зайцев, Общество, Россия
"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается

"Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается спустя 23 года работы

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкДом Моды Вячеслава Зайцева в Москве
Дом Моды Вячеслава Зайцева в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Дом Моды Вячеслава Зайцева в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компания "Лаборатория моды Вячеслава Зайцева" закрывается спустя 23 года работы, с июля она находится в процессе ликвидации, говорится в регистрационных документах компании, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Компания была открыта в июле 2002 года. Ее руководителем все это время являлся модельер Вячеслав Зайцев, а учредителем выступал "Московский дом Вячеслава Зайцева".
Согласно данным налоговой службы, "Лаборатория Моды" со 2 июля находится в процессе ликвидации, и уже принято решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц.
Зайцев умер в 2023 году после продолжительной борьбы с болезнью. Ему было 85 лет.
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