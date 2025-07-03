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Площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 55 раз

Площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 55 раз - РИА Новости, 03.07.2025

Площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 55 раз

Площадь лесных пожаров на территории Забайкальского края с первых дней лета уменьшилась в 55 раз - до 18 тысяч гектаров, угроза населенным пунктам отсутствует,... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T14:30:00+03:00

2025-07-03T14:30:00+03:00

2025-07-03T14:39:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Забайкальского края с первых дней лета уменьшилась в 55 раз - до 18 тысяч гектаров, угроза населенным пунктам отсутствует, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае продолжает снижаться. По состоянию на утро 3 июля, в регионе действуют 14 лесных пожаров на площади 18 тысяч гектаров, что в 55 раз меньше чем в первые дни лета. Из них 8 пожаров локализованы на площади 17 тысяч 162 гектара", - говорится в сообщении. По данным ведомства, за минувшие сутки удалось ликвидировать десять пожаров на площади 4,8 тысячи гектаров в Александрово-Заводском, Кыринском, Нерчинском, Тунгиро-Олекминском и Улетовском округах. "В настоящее время угрозы населенным пунктам нет", - резюмирует МЧС России.

https://ria.ru/20250630/pozhary-2026365867.html

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происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии