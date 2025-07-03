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Площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 55 раз - РИА Новости, 03.07.2025
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14:30 03.07.2025 (обновлено: 14:39 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/zabaykale-2026940858.html
Площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 55 раз
Площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 55 раз - РИА Новости, 03.07.2025
Площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 55 раз
Площадь лесных пожаров на территории Забайкальского края с первых дней лета уменьшилась в 55 раз - до 18 тысяч гектаров, угроза населенным пунктам отсутствует,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T14:30:00+03:00
2025-07-03T14:39:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Забайкальского края с первых дней лета уменьшилась в 55 раз - до 18 тысяч гектаров, угроза населенным пунктам отсутствует, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае продолжает снижаться. По состоянию на утро 3 июля, в регионе действуют 14 лесных пожаров на площади 18 тысяч гектаров, что в 55 раз меньше чем в первые дни лета. Из них 8 пожаров локализованы на площади 17 тысяч 162 гектара", - говорится в сообщении. По данным ведомства, за минувшие сутки удалось ликвидировать десять пожаров на площади 4,8 тысячи гектаров в Александрово-Заводском, Кыринском, Нерчинском, Тунгиро-Олекминском и Улетовском округах. "В настоящее время угрозы населенным пунктам нет", - резюмирует МЧС России.
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происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Площадь лесных пожаров в Забайкалье снизилась в 55 раз

МЧС: площадь лесных пожаров в Забайкалье с первых дней лета уменьшилась в 55 раз

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПоследствия природных пожаров
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Забайкальского края с первых дней лета уменьшилась в 55 раз - до 18 тысяч гектаров, угроза населенным пунктам отсутствует, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае продолжает снижаться. По состоянию на утро 3 июля, в регионе действуют 14 лесных пожаров на площади 18 тысяч гектаров, что в 55 раз меньше чем в первые дни лета. Из них 8 пожаров локализованы на площади 17 тысяч 162 гектара", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за минувшие сутки удалось ликвидировать десять пожаров на площади 4,8 тысячи гектаров в Александрово-Заводском, Кыринском, Нерчинском, Тунгиро-Олекминском и Улетовском округах.
"В настоящее время угрозы населенным пунктам нет", - резюмирует МЧС России.
Дым от лесных пожаров в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье составил 2,8 миллиарда рублей
30 июня, 17:51
 
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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