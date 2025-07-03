https://ria.ru/20250703/yaponiya-2026780902.html

Токио надеется на "Ялту" в Пекине

Токио надеется на "Ялту" в Пекине - РИА Новости, 03.07.2025

Токио надеется на "Ялту" в Пекине

История почти смешная, но поучительная. Первым этот слух распустило, видимо, японское агентство Киодо Цусин со ссылками на анонимные китайские источники:... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:00:00+03:00

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в мире

сша

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История почти смешная, но поучительная. Первым этот слух распустило, видимо, японское агентство Киодо Цусин со ссылками на анонимные китайские источники: правительство КНР якобы планирует пригласить Дональда Трампа на парад в Пекине 3 сентября по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны. На тот самый парад, куда уже приглашен Владимир Путин.Это что — как долгожданная Ялтинская конференция в Крыму с 4 по 11 февраля 1945 года, когда фактически уже победившие три великие державы (СССР, США, Великобритания) на высшем уровне решали, каким будет послевоенный мир? Какая прекрасная, какая правильная идея.Пресс-корпус в Пекине, понятно, обратился к красавице Мао Нин (Мария Захарова китайского МИД). Та ответила, что информации на эту тему у нее нет. А что есть: уже объявленные планы китайских властей позвать на парад глав зарубежных государств и правительств, как и других людей, имеющих прямое отношение к 80-летию Победы.Прямее России и США в этом плане никого и нет. Здесь надо напомнить, что та война для США шла с декабря 1941 года прежде всего на Тихом океане и завершилась оккупацией Японии, Европа же была для американцев второстепенным направлением. Китай в 1945-м был почти полностью оккупирован Японией, но оставались клочки непокоренной территории, и правительство держалось за такой вот клочок земли на юго-западе (Чунцин). Могло и не удержаться, если бы не эскадрилья "Летающих тигров" Ченнолта и прочая американская помощь.Эта помощь нужна была и нам, а китайская стойкость и тем более. Япония не напала в те годы на СССР потому, что никак не могла добить Китай, которому, кстати, очень существенно помогала и Москва через нашу границу в Синьцзяне. Наконец, север Китая — Маньчжурию — освободили в 1945 году советские войска, уничтожив 700-тысячную японскую армию, которая — если бы вернулась домой — создала бы проблемы американцам. Так что к сентябрьскому окончанию Второй мировой привел тройственный союз, наследники которого сегодня — Путин, Си и Трамп.Но тут — уроки прошлого, а волна публикаций на тему новой "Ялты" в Пекине вообще-то о будущем, о завершении нынешней третьей мировой гибридной. И меньше всего кого-либо волнует задумчивость Японии по поводу того, что правительству говорить насчет парада 3 сентября и кому кланяться.Понятна мысль о мирном "украинском" саммите Россия — США при посредничестве Китая, но Трамп разве согласился уже приехать в Пекин?В любом случае "Ялта" в Пекине воспринимается сегодня большей частью планеты вовсе не в узком контексте европейско-украинских дел. Все ждут совсем другой "Ялты", которая положит конец экономической битве двух гигантов — Китая и США. Тогда станут ясны очертания всей будущей эпохи, в том числе и судьба Украины, Ближнего Востока и прочего.Результат этой битвы гигантов на сегодняшний день — что-то вроде боевой ничьей с жертвами с обеих сторон, а история с парадом в Пекине если и принесла результаты, то в виде множества оценок нынешней ситуации, своего рода подведения итогов побоища.Итак, "большая сделка" в стиле Трампа не объявлена, но очертания ее ясны. Пекин отбился, наложив мораторий на поставки в США редкоземельных элементов. Сейчас он его готов снять, но ведь если что, то в любой момент вернет. Без редкоземов не жить военным производствам в США, а без этих и прочих производств конец идеям Трампа о реиндустриализации страны. И военной ее мощи тоже. Соответственно, США за это заплатят, отказавшись от части программы удушения китайских технологий.Понятно, что "как раньше" не будет, импорт — не только из Китая — в США будет сильно усечен, и в итоговой сделке это будет зафиксировано. Но если особо злобные персонажи мечтали о том, что Америка задавит и развалит Китай (или наоборот), то они размечтались. И лучшее тому подтверждение — это поведение больших инвесторов. Goldman Sachs, Nomura, UBS — вот эта вся компания сегодня снова бодро вкладывает деньги во все китайское и предсказывает по этой части бум во второй половине года и далее. То есть всем уже все понятно, хотя "большой сделки" Пекина и США, повторим, формально еще нет.А раз так, то почему бы эту сделку, эту ничью не провозгласить 3 сентября в Пекине. Хотя можно раньше или позже. И — да, это будет настоящая "Ялта", переустройство мира, потому что всем надоело сидеть и бояться драки двух первых экономик.А вот европейская часть нынешней глобальной драки, то есть, например, роль Европы как перманентного подстрекателя к войне на Украине — тут есть кое-что забавное от человека с двойным португальским именем Трилло-Фигероа из Гонконга. Он подводит итоги всей затянувшейся истории с торгово-технологической войной Трампа со всем миром с "европейского" угла. Его приговор: конец Европе. Европейцы встали на колени перед США там, где Китай (а также Мексика с Канадой) торговался с Трампом.В итоге Европа, которой в рамках НАТО навязали повышение военных расходов, просто-напросто взяла на себя финансирование американского ВПК, он эти деньги в итоге и получит. Еще она умудрилась переругаться с Пекином, всерьез восприняв трамповский нажим на конкурента и вставив пару своих словесных гадостей. И обнаружила: выиграли и Китай, и США, потому что для Трампа Китай — серьезная держава, партнер по торгу, а Европа проиграла, потому что она — ничто.Добавим к его анализу: вот эта Европа и осталась разгребать завалы украинского конфликта, по большей части ею (и тоже по команде из США) и созданного. Как и многие прочие свои завалы. А серьезные люди тем временем задумываются о том, как завершить нынешний этап международной схватки за власть и зафиксировать договоренности.Такое может произойти в Пекине или где угодно еще, в сентябре или позже. Главное — что всем сегодня уже понятно: пришло время "Ялты".

https://ria.ru/20250627/tramp-2025925580.html

https://ria.ru/20250622/zakharova-2024701093.html

https://ria.ru/20250702/putin-2026667440.html

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в мире, сша, пекин, китай, дональд трамп, владимир путин, мао нин, goldman sachs, nomura, ubs, аналитика