https://ria.ru/20250703/vzryv-2026910577.html

В центре Луганска прогремел взрыв

В центре Луганска прогремел взрыв - РИА Новости, 03.07.2025

В центре Луганска прогремел взрыв

В центре Луганска прогремел взрыв, предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:31:00+03:00

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2025-07-03T16:09:00+03:00

луганск

происшествия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. В центре Луганска прогремел взрыв, предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Предварительно, один человек погиб, есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел недалеко от краеведческого музея, где проходила презентация выставки, посвященной операции "Поток".Как уточнило правительство региона, три человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.Управление СК по ЛНР возбудило уголовное дело.

https://ria.ru/20250603/taynik-2020634554.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

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Кадры с места взрыва в Луганске Видео корреспондента РИА Новости с места взрыва в Луганске, где сегодня погиб один человек, еще трое пострадали. 2025-07-03T12:31 true PT0M12S

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луганск, происшествия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)