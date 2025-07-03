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В центре Луганска прогремел взрыв - РИА Новости, 03.07.2025
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12:31 03.07.2025 (обновлено: 16:09 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/vzryv-2026910577.html
В центре Луганска прогремел взрыв
В центре Луганска прогремел взрыв - РИА Новости, 03.07.2025
В центре Луганска прогремел взрыв
В центре Луганска прогремел взрыв, предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:31:00+03:00
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луганск
происшествия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. В центре Луганска прогремел взрыв, предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Предварительно, один человек погиб, есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел недалеко от краеведческого музея, где проходила презентация выставки, посвященной операции "Поток".Как уточнило правительство региона, три человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.Управление СК по ЛНР возбудило уголовное дело.
https://ria.ru/20250603/taynik-2020634554.html
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луганск
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Кадры с места взрыва в Луганске
Видео корреспондента РИА Новости с места взрыва в Луганске, где сегодня погиб один человек, еще трое пострадали.
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луганск, происшествия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Луганск, Происшествия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
В центре Луганска прогремел взрыв

В центре Луганска прогремел взрыв, погиб человек

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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. В центре Луганска прогремел взрыв, предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Предварительно, один человек погиб, есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства.
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Росгвардия обнаружила тайник с боеприпасами ВСУ в пригороде Луганска
3 июня, 12:13
Инцидент произошел недалеко от краеведческого музея, где проходила презентация выставки, посвященной операции "Поток".

Операция "Поток" стала началом освобождения Суджи и практически всей части Курской области, захваченной ВСУ. В начале марта разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса вместе с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр противника, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу украинских военных. Они внезапно вышли на поверхность у Суджи и освободили ее промышленную зону.

Как уточнило правительство региона, три человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.
Управление СК по ЛНР возбудило уголовное дело.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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ЛуганскПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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