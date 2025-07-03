В центре Луганска прогремел взрыв
В центре Луганска прогремел взрыв, погиб человек
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ЛУГАНСК, 3 июл — РИА Новости. В центре Луганска прогремел взрыв, предварительно, погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Предварительно, один человек погиб, есть пострадавшие", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел недалеко от краеведческого музея, где проходила презентация выставки, посвященной операции "Поток".
Операция "Поток" стала началом освобождения Суджи и практически всей части Курской области, захваченной ВСУ. В начале марта разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса вместе с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр противника, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу украинских военных. Они внезапно вышли на поверхность у Суджи и освободили ее промышленную зону.
Как уточнило правительство региона, три человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.
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