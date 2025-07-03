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Появились кадры с места мощного взрыва под Житомиром - РИА Новости, 03.07.2025
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01:23 03.07.2025
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Появились кадры с места мощного взрыва под Житомиром
Появились кадры с места мощного взрыва под Житомиром - РИА Новости, 03.07.2025
Появились кадры с места мощного взрыва под Житомиром
Украинские коммунальщики обнародовали фото разрушительных последствий мощного взрыва под Житомиром, они опубликованы на странице "Житомироблэнерго" в Facebook*. РИА Новости, 03.07.2025
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2025-07-03T01:23:00+03:00
житомир
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские коммунальщики обнародовали фото разрушительных последствий мощного взрыва под Житомиром, они опубликованы на странице "Житомироблэнерго" в Facebook*."Из-за взрыва, произошедшего сегодня около 18:00 возле с. Березка Глубочицкой общины, были повреждены три линии электропередачи по 10 кВ, отключены 50 трансформаторных подстанций, 735 жилых домов остались без электричества", — говорится в публикации.В соцсетях также появились кадры огромного грибовидного облака, возникшего сразу после взрыва.Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее в среду сообщал о взрывах в Житомире.Позже глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский сообщил, что взрывы произошли на территории двух производственных предприятий. По его словам, на месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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житомир
Житомир
Появились кадры с места мощного взрыва под Житомиром

Появились кадры с места сильного взрыва под Житомиром

© "Житомироблэнерго"Место взрыва под Житомиром
Место взрыва под Житомиром - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© "Житомироблэнерго"
Место взрыва под Житомиром
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские коммунальщики обнародовали фото разрушительных последствий мощного взрыва под Житомиром, они опубликованы на странице "Житомироблэнерго" в Facebook*.
"Из-за взрыва, произошедшего сегодня около 18:00 возле с. Березка Глубочицкой общины, были повреждены три линии электропередачи по 10 кВ, отключены 50 трансформаторных подстанций, 735 жилых домов остались без электричества", — говорится в публикации.
© Кадр видео из соцсетейДым на месте взрыва в Житомире
Дым на месте взрыва в Житомире - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте взрыва в Житомире
В соцсетях также появились кадры огромного грибовидного облака, возникшего сразу после взрыва.
Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее в среду сообщал о взрывах в Житомире.
Позже глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский сообщил, что взрывы произошли на территории двух производственных предприятий. По его словам, на месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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