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Появились кадры с места мощного взрыва под Житомиром
Появились кадры с места мощного взрыва под Житомиром - РИА Новости, 03.07.2025
Появились кадры с места мощного взрыва под Житомиром
Украинские коммунальщики обнародовали фото разрушительных последствий мощного взрыва под Житомиром, они опубликованы на странице "Житомироблэнерго" в Facebook*. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T01:23:00+03:00
2025-07-03T01:23:00+03:00
2025-07-03T01:23:00+03:00
житомир
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские коммунальщики обнародовали фото разрушительных последствий мощного взрыва под Житомиром, они опубликованы на странице "Житомироблэнерго" в Facebook*."Из-за взрыва, произошедшего сегодня около 18:00 возле с. Березка Глубочицкой общины, были повреждены три линии электропередачи по 10 кВ, отключены 50 трансформаторных подстанций, 735 жилых домов остались без электричества", — говорится в публикации.В соцсетях также появились кадры огромного грибовидного облака, возникшего сразу после взрыва.Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее в среду сообщал о взрывах в Житомире.Позже глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский сообщил, что взрывы произошли на территории двух производственных предприятий. По его словам, на месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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житомир
Появились кадры с места мощного взрыва под Житомиром
Появились кадры с места сильного взрыва под Житомиром
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинские коммунальщики обнародовали фото разрушительных последствий мощного взрыва под Житомиром, они опубликованы на странице "Житомироблэнерго" в Facebook*.
"Из-за взрыва, произошедшего сегодня около 18:00 возле с. Березка Глубочицкой общины, были повреждены три линии электропередачи по 10 кВ, отключены 50 трансформаторных подстанций, 735 жилых домов остались без электричества", — говорится в публикации.
В соцсетях также появились кадры огромного грибовидного облака, возникшего сразу после взрыва.
Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее в среду сообщал о взрывах в Житомире
.
Позже глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский сообщил, что взрывы произошли на территории двух производственных предприятий. По его словам, на месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.