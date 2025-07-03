https://ria.ru/20250703/vystavka-2026951535.html

Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших"

Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших" - РИА Новости, 03.07.2025

Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших"

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T15:28:00+03:00

2025-07-03T15:28:00+03:00

2025-07-03T15:28:00+03:00

россия

запорожская область

владимир путин

курск

экономика

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства в четвертый раз посетил национальный центр "Россия", где в эти дни проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Как отметили в пресс-службе, в этом году на конкурс "Знай наших" поступило свыше 14 тысяч заявок. Заявки принимались по пяти основным номинациям "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии" и нескольким специальным. Цель конкурса – поддержать перспективные, динамично растущие, пользующиеся доверием потребителей отечественные компании с высокой степенью локализации производства. Выставка включает 10 зон презентации продуктов, на ней представлены бренды по пяти основным номинациям, в том числе "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии". Среди них основанный в Запорожской области бренд мужской и женской одежды их экологичных тканей "Лен и Семья" Алеси Хохловой, бренд детской одежды Lory Tots Марии Казаковой из Курска, компания по производству игрушек Incrua, которую основал мордовский предприниматель Артур Салякаев, бренд по производству посуды и предметов интерьера из фарфора в Сысерти "Антихрупкость" и другие.

https://ria.ru/20250422/ozon-2012076210.html

https://ria.ru/20250404/rets-2009284851.html

россия

запорожская область

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Путин на выставке участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших" Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки. В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Путин сегодня примет в нем участие – выступит на пленарной сессии. Пока же президент осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших". 2025-07-03T15:28 true PT0M44S

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россия, запорожская область, владимир путин, курск, экономика