Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших" - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/vystavka-2026951535.html
Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших"
Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших" - РИА Новости, 03.07.2025
Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших"
Президент России Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:28:00+03:00
2025-07-03T15:28:00+03:00
россия
запорожская область
владимир путин
курск
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026949718_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c2af64d1f49fd6828df12f3c0d8683b.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства в четвертый раз посетил национальный центр "Россия", где в эти дни проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Как отметили в пресс-службе, в этом году на конкурс "Знай наших" поступило свыше 14 тысяч заявок. Заявки принимались по пяти основным номинациям "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии" и нескольким специальным. Цель конкурса – поддержать перспективные, динамично растущие, пользующиеся доверием потребителей отечественные компании с высокой степенью локализации производства. Выставка включает 10 зон презентации продуктов, на ней представлены бренды по пяти основным номинациям, в том числе "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии". Среди них основанный в Запорожской области бренд мужской и женской одежды их экологичных тканей "Лен и Семья" Алеси Хохловой, бренд детской одежды Lory Tots Марии Казаковой из Курска, компания по производству игрушек Incrua, которую основал мордовский предприниматель Артур Салякаев, бренд по производству посуды и предметов интерьера из фарфора в Сысерти "Антихрупкость" и другие.
https://ria.ru/20250422/ozon-2012076210.html
https://ria.ru/20250404/rets-2009284851.html
россия
запорожская область
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на выставке участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших"
Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки. В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Путин сегодня примет в нем участие – выступит на пленарной сессии. Пока же президент осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших".
2025-07-03T15:28
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026949718_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5859acc8fdf6249277594684f69045bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, владимир путин, курск, экономика
Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Курск, Экономика
Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших"

Путин посетил выставку участников конкурса растущих брендов РФ "Знай наших"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства в четвертый раз посетил национальный центр "Россия", где в эти дни проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
Ozon поддержит российские бренды на конкурсе Знай наших - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Ozon поддержит российские бренды на конкурсе "Знай наших"
22 апреля, 11:10
Как отметили в пресс-службе, в этом году на конкурс "Знай наших" поступило свыше 14 тысяч заявок. Заявки принимались по пяти основным номинациям "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии" и нескольким специальным.
Цель конкурса – поддержать перспективные, динамично растущие, пользующиеся доверием потребителей отечественные компании с высокой степенью локализации производства.
Выставка включает 10 зон презентации продуктов, на ней представлены бренды по пяти основным номинациям, в том числе "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии".
Среди них основанный в Запорожской области бренд мужской и женской одежды их экологичных тканей "Лен и Семья" Алеси Хохловой, бренд детской одежды Lory Tots Марии Казаковой из Курска, компания по производству игрушек Incrua, которую основал мордовский предприниматель Артур Салякаев, бренд по производству посуды и предметов интерьера из фарфора в Сысерти "Антихрупкость" и другие.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
РЭЦ: победителям конкурса "Знай наших" помогут выйти на зарубежные рынки
4 апреля, 11:21
 
РоссияЗапорожская областьВладимир ПутинКурскЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала