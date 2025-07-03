https://ria.ru/20250703/vystavka-2026951535.html
Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших"
Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших" - РИА Новости, 03.07.2025
Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших"
Президент России Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T15:28:00+03:00
2025-07-03T15:28:00+03:00
2025-07-03T15:28:00+03:00
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запорожская область
владимир путин
курск
экономика
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства в четвертый раз посетил национальный центр "Россия", где в эти дни проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Как отметили в пресс-службе, в этом году на конкурс "Знай наших" поступило свыше 14 тысяч заявок. Заявки принимались по пяти основным номинациям "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии" и нескольким специальным. Цель конкурса – поддержать перспективные, динамично растущие, пользующиеся доверием потребителей отечественные компании с высокой степенью локализации производства. Выставка включает 10 зон презентации продуктов, на ней представлены бренды по пяти основным номинациям, в том числе "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии". Среди них основанный в Запорожской области бренд мужской и женской одежды их экологичных тканей "Лен и Семья" Алеси Хохловой, бренд детской одежды Lory Tots Марии Казаковой из Курска, компания по производству игрушек Incrua, которую основал мордовский предприниматель Артур Салякаев, бренд по производству посуды и предметов интерьера из фарфора в Сысерти "Антихрупкость" и другие.
https://ria.ru/20250422/ozon-2012076210.html
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Путин на выставке участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших"
Путин вновь посетил Национальный центр "Россия" в Москве, это его четвертый приезд сюда менее чем за год, прошедший с момента открытия площадки. В эти дни в центре проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
Путин сегодня примет в нем участие – выступит на пленарной сессии.
Пока же президент осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших".
2025-07-03T15:28
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россия, запорожская область, владимир путин, курск, экономика
Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Курск, Экономика
Путин посетил выставку участников конкурса российских брендов "Знай наших"
Путин посетил выставку участников конкурса растущих брендов РФ "Знай наших"
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших", сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства в четвертый раз посетил национальный центр "Россия", где в эти дни проходит очередной форум Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
Как отметили в пресс-службе, в этом году на конкурс "Знай наших" поступило свыше 14 тысяч заявок. Заявки принимались по пяти основным номинациям "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии" и нескольким специальным.
Цель конкурса – поддержать перспективные, динамично растущие, пользующиеся доверием потребителей отечественные компании с высокой степенью локализации производства.
Выставка включает 10 зон презентации продуктов, на ней представлены бренды по пяти основным номинациям, в том числе "Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии".
Среди них основанный в Запорожской области
бренд мужской и женской одежды их экологичных тканей "Лен и Семья" Алеси Хохловой, бренд детской одежды Lory Tots Марии Казаковой из Курска
, компания по производству игрушек Incrua, которую основал мордовский предприниматель Артур Салякаев, бренд по производству посуды и предметов интерьера из фарфора в Сысерти
"Антихрупкость" и другие.