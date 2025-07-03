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Россиянам рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 03.07.2025
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03:30 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/vykhodnoy-2026851195.html
Россиянам рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем
Россиянам рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем - РИА Новости, 03.07.2025
Россиянам рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем
Россияне будут отдыхать от работы 31 декабря этого года благодаря переносу праздничного выходного дня с 5 января этого года, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости, 03.07.2025
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общество
россия
татьяна подольская
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россияне будут отдыхать от работы 31 декабря этого года благодаря переносу праздничного выходного дня с 5 января этого года, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "Тридцать первое декабря 2025 года будет выходным благодаря переносу праздничного дня с 5 января этого года, который выпал на воскресенье", - сказала Подольская. Она отметила, что рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря стало выходным только из-за переноса. Согласно Трудовому кодексу России, все дни новогодних каникул с 1 по 8 января считаются нерабочими праздничными днями.
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общество, россия, татьяна подольская
Общество, Россия, Татьяна Подольская
Россиянам рассказали, будет ли 31 декабря выходным днем

Подольская: 31 декабря будет выходным днем

© Фото : Unsplash / Alisa AntonНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Unsplash / Alisa Anton
Новогодняя елка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россияне будут отдыхать от работы 31 декабря этого года благодаря переносу праздничного выходного дня с 5 января этого года, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Тридцать первое декабря 2025 года будет выходным благодаря переносу праздничного дня с 5 января этого года, который выпал на воскресенье", - сказала Подольская.
Она отметила, что рабочий день 30 декабря не будет сокращенным, поскольку 31 декабря стало выходным только из-за переноса.
Согласно Трудовому кодексу России, все дни новогодних каникул с 1 по 8 января считаются нерабочими праздничными днями.
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ОбществоРоссияТатьяна Подольская
 
 
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