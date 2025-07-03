https://ria.ru/20250703/vsu-2026907309.html
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 03.07.2025
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 180 военнослужащих и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:15:00+03:00
2025-07-03T12:15:00+03:00
2025-07-03T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Ольговское, Полтавка, Темировка и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Безопасность
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки