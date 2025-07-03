https://ria.ru/20250703/vsu-2026907309.html

ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 03.07.2025

ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 180 военнослужащих и... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:15:00+03:00

2025-07-03T12:15:00+03:00

2025-07-03T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Ольговское, Полтавка, Темировка и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность