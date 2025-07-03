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ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 03.07.2025 (обновлено: 12:22 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/vsu-2026907309.html
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 03.07.2025
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 180 военнослужащих и... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:15:00+03:00
2025-07-03T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Ольговское, Полтавка, Темировка и Гуляйполе Запорожской области."ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Безопасность
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 180 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Ольговское, Полтавка, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьБезопасность
 
 
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