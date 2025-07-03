https://ria.ru/20250703/vsu-2026853066.html
Боец рассказал о применении ВСУ запрещенного оружия
Боец рассказал о применении ВСУ запрещенного оружия - РИА Новости, 03.07.2025
Боец рассказал о применении ВСУ запрещенного оружия
Выход Украины из Оттавской конвенции ничего не изменит, так как ВСУ уже применяют запрещенные методы ведения войны, рассказал РИА Новости боец 36-й отдельной... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T04:33:00+03:00
2025-07-03T04:33:00+03:00
2025-07-03T04:33:00+03:00
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Выход Украины из Оттавской конвенции ничего не изменит, так как ВСУ уже применяют запрещенные методы ведения войны, рассказал РИА Новости боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Малой". "Украинские военные при отходе минируют поля, населенные пункты противопехотными минами. Поэтому нам без разницы, вышла, не вышла Украина из соглашения (Оттавской конвенции — ред.) по производству противопехотных мин. Украина как применяла, так и будет дальше применять запрещенные методы войны", - заявил боец. По его словам, несмотря на необходимость соблюдения конвенции по неприменению противопехотных мин, ВСУ продолжали применять их на протяжении всей специальной военной операции. И решение Киева о выходе из договора лишь подтверждает это. На прошлой неделе украинский парламентарий Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
https://ria.ru/20250702/vsu-2026840596.html
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украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Боец рассказал о применении ВСУ запрещенного оружия
ВСУ применяли запрещенное оружие и до выхода из Оттавской конвенции