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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки - РИА Новости, 03.07.2025

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" за сутки

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:17:00+03:00

2025-07-03T12:17:00+03:00

2025-07-03T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 75 военных Украины, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоадреевка Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, херсонская область , запорожская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность