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ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 03.07.2025
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли более 240 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:16:00+03:00
2025-07-03T12:16:00+03:00
2025-07-03T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 240 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Бессаловка, Кондратовка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Андреевка Сумской области", - говорится в сводке МО РФ.Как уточняет ведомство, нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области."ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, сумская область, алексеевка, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Алексеевка, Россия
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий "Севера" за сутки