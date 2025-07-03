https://ria.ru/20250703/vsu--2026864171.html

Российский боец рассказал о положении ВСУ в районе запорожского Орехова

Российский боец рассказал о положении ВСУ в районе запорожского Орехова - РИА Новости, 03.07.2025

Российский боец рассказал о положении ВСУ в районе запорожского Орехова

Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ сделала невозможным скрытное передвижение противника в районе города Орехов в Запорожской... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T08:37:00+03:00

2025-07-03T08:37:00+03:00

2025-07-03T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026865755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5687152fd6d65877a4f0c8ad133972e.jpg

ТОКМАК (Запорожская область), 3 июл - РИА Новости. Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ сделала невозможным скрытное передвижение противника в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 42-й дивизии с позывным "Берлин". "Невозможно (скрытное передвижение противника - ред.) ни практически, ни теоретически... У нас здесь много "открыток" (открытая местность без растительности - ред.). Посадки (лесополосы - ред.), где находится противник, местами выжжены. Даже с приходом зелени противник продвинуться на расстояние больше 500 метров не может, потому что он обязательно где-нибудь выходит на открытый участок, и, соответственно, он замечается. Идёт доклад и через несколько минут после выявления по противнику наносится огневое поражение", - рассказал "Берлин".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Воздушная разведка сделала невозможным скрытное передвижение противника в Запорожской области Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" сделала невозможным скрытное передвижение противника в районе города Орехов в Запорожской области, в день выявляется по 10 целей. Об этом рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 42-й дивизии с позывным "Берлин". 2025-07-03T08:37 true PT2M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность