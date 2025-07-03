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Российский боец рассказал о положении ВСУ в районе запорожского Орехова
Российский боец рассказал о положении ВСУ в районе запорожского Орехова - РИА Новости, 03.07.2025
Российский боец рассказал о положении ВСУ в районе запорожского Орехова
Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ сделала невозможным скрытное передвижение противника в районе города Орехов в Запорожской... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T08:37:00+03:00
2025-07-03T08:37:00+03:00
2025-07-03T09:02:00+03:00
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запорожская область
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ТОКМАК (Запорожская область), 3 июл - РИА Новости. Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ сделала невозможным скрытное передвижение противника в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 42-й дивизии с позывным "Берлин". "Невозможно (скрытное передвижение противника - ред.) ни практически, ни теоретически... У нас здесь много "открыток" (открытая местность без растительности - ред.). Посадки (лесополосы - ред.), где находится противник, местами выжжены. Даже с приходом зелени противник продвинуться на расстояние больше 500 метров не может, потому что он обязательно где-нибудь выходит на открытый участок, и, соответственно, он замечается. Идёт доклад и через несколько минут после выявления по противнику наносится огневое поражение", - рассказал "Берлин".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Воздушная разведка сделала невозможным скрытное передвижение противника в Запорожской области
Воздушная разведка 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" сделала невозможным скрытное передвижение противника в районе города Орехов в Запорожской области, в день выявляется по 10 целей.
Об этом рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА 42-й дивизии с позывным "Берлин".
2025-07-03T08:37
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запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский боец рассказал о положении ВСУ в районе запорожского Орехова
Скрытное передвижение ВСУ в районе запорожского Орехова невозможно