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Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана, пишут СМИ

Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025

Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана, пишут СМИ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на следующей неделе провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:42:00+03:00

2025-07-03T17:42:00+03:00

2025-07-03T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на следующей неделе провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника."Посланник Белого дома Стив Уиткофф планирует встретиться с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по ядерному вопросу", - говорится в материале портала.По словам источников, точная дата встречи еще не определена. Источники также отмечают, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой диалог во время эскалации между Ираном и Израилем и с момента ее окончания. Если встреча состоится, это будет первый личный контакт после ударов США в Иране.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250702/iran-2026691467.html

https://ria.ru/20250629/tramp--2026154754.html

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