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Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
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17:42 03.07.2025 (обновлено: 17:56 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/vstrecha-2027009184.html
Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана, пишут СМИ
Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2025
Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана, пишут СМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на следующей неделе провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:42:00+03:00
2025-07-03T17:56:00+03:00
в мире
сша
иран
норвегия
стив уиткофф
израиль
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на следующей неделе провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника."Посланник Белого дома Стив Уиткофф планирует встретиться с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по ядерному вопросу", - говорится в материале портала.По словам источников, точная дата встречи еще не определена. Источники также отмечают, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой диалог во время эскалации между Ираном и Израилем и с момента ее окончания. Если встреча состоится, это будет первый личный контакт после ударов США в Иране.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250702/iran-2026691467.html
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в мире, сша, иран, норвегия, стив уиткофф, израиль, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дональд трамп, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Норвегия, Стив Уиткофф, Израиль, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дональд Трамп, Удар США по ядерным объектам в Иране
Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана, пишут СМИ

Axios: Уиткофф планирует встретиться с Аракчи в Норвегии

© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует на следующей неделе провести встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Осло для возобновления переговоров по иранской ядерной программе, сообщает портал Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
"Посланник Белого дома Стив Уиткофф планирует встретиться с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи в Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по ядерному вопросу", - говорится в материале портала.
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По словам источников, точная дата встречи еще не определена. Источники также отмечают, что Уиткофф и Аракчи поддерживали прямой диалог во время эскалации между Ираном и Израилем и с момента ее окончания. Если встреча состоится, это будет первый личный контакт после ударов США в Иране.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреСШАИранНорвегияСтив УиткоффИзраильАббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДональд ТрампУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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