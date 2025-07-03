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ВС России освободили Меловое в Харьковской области
ВС России освободили Меловое в Харьковской области - РИА Новости, 03.07.2025
ВС России освободили Меловое в Харьковской области
Российские военные освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T12:12:00+03:00
2025-07-03T12:12:00+03:00
2025-07-03T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ."На харьковском направлении в результате решительных действий освобожден населенный пункт Меловое Харьковской области", - говорится в сводке МО РФ.
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россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область