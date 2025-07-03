Рейтинг@Mail.ru
Из желудка жителя Владивостока извлекли полкило магнитного конструктора - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
07:10 03.07.2025 (обновлено: 10:56 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/vladivostok-2026859812.html
Из желудка жителя Владивостока извлекли полкило магнитного конструктора
Из желудка жителя Владивостока извлекли полкило магнитного конструктора - РИА Новости, 03.07.2025
Из желудка жителя Владивостока извлекли полкило магнитного конструктора
Хирурги Владивостокской клинической больницы №4 спасли юношу, в желудке у которого оказалось почти полкилограмма магнитного конструктора, сообщает учреждение. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:10:00+03:00
2025-07-03T10:56:00+03:00
хорошие новости
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026888488_0:302:970:848_1920x0_80_0_0_0f0fcb68c747dbc8c4fffa93e0d95720.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Хирурги Владивостокской клинической больницы №4 спасли юношу, в желудке у которого оказалось почти полкилограмма магнитного конструктора, сообщает учреждение. В приемное отделение больницы доставлен молодой человек с жалобами на дискомфорт в животе. "Скорую" вызвали его родители. "В больнице рентген выявил инородные предметы в желудке и тонком кишечнике. Хирурги Юрий Кадров и Деля Катаева оперативно прооперировали молодого человека. Около двух часов врачи аккуратно и кропотливо доставали звенья непростой округлой формы, которые было нелегко подцепить. Всего было извлечено 420 граммов магнитного конструктора", - говорится в сообщении. Операция прошла успешно, в ближайшее время юноша вернется к обычной жизни. "Попадая внутрь, звенья игрушки магнитятся друг к другу и перепаивают между собой петли кишечника, вызывая тяжелые формы перитонита, когда человека уже невозможно спасти", - приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением Захара Левина. В больнице РИА Новости уточнили, что 18-летний юноша имеет неврологическое заболевание.
https://ria.ru/20250607/primore-2021465039.html
https://ria.ru/20250623/yamal-2024891038.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026888488_0:426:970:1154_1920x0_80_0_0_be91a93dbc9c76163a377e80146a124e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток
Хорошие новости, Владивосток
Из желудка жителя Владивостока извлекли полкило магнитного конструктора

Хирурги извлекли из желудка жителя Владивостока полкило магнитного конструктора

© Фото : ВКБ №4 "Дальзаводская больница"/TelegramХирурги Владивостокской клинической больницы №4 извлекли из желудка жителя Владивостока полкило магнитного конструктора
Хирурги Владивостокской клинической больницы №4 извлекли из желудка жителя Владивостока полкило магнитного конструктора - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : ВКБ №4 "Дальзаводская больница"/Telegram
Хирурги Владивостокской клинической больницы №4 извлекли из желудка жителя Владивостока полкило магнитного конструктора
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Хирурги Владивостокской клинической больницы №4 спасли юношу, в желудке у которого оказалось почти полкилограмма магнитного конструктора, сообщает учреждение.
В приемное отделение больницы доставлен молодой человек с жалобами на дискомфорт в животе. "Скорую" вызвали его родители.
Врачи перед началом операции - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
В Приморье врачи спасли подростка, проглотившего булавку
7 июня, 06:47
"В больнице рентген выявил инородные предметы в желудке и тонком кишечнике. Хирурги Юрий Кадров и Деля Катаева оперативно прооперировали молодого человека. Около двух часов врачи аккуратно и кропотливо доставали звенья непростой округлой формы, которые было нелегко подцепить. Всего было извлечено 420 граммов магнитного конструктора", - говорится в сообщении.
Операция прошла успешно, в ближайшее время юноша вернется к обычной жизни.
"Попадая внутрь, звенья игрушки магнитятся друг к другу и перепаивают между собой петли кишечника, вызывая тяжелые формы перитонита, когда человека уже невозможно спасти", - приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением Захара Левина.
В больнице РИА Новости уточнили, что 18-летний юноша имеет неврологическое заболевание.
Группа врачей проводит операцию - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
На Ямале врачи спасли ребенка, проглотившего 11 магнитов
23 июня, 17:10
 
Хорошие новостиВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала