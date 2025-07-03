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Из желудка жителя Владивостока извлекли полкило магнитного конструктора
Из желудка жителя Владивостока извлекли полкило магнитного конструктора - РИА Новости, 03.07.2025
Из желудка жителя Владивостока извлекли полкило магнитного конструктора
Хирурги Владивостокской клинической больницы №4 спасли юношу, в желудке у которого оказалось почти полкилограмма магнитного конструктора, сообщает учреждение. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T07:10:00+03:00
2025-07-03T07:10:00+03:00
2025-07-03T10:56:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Хирурги Владивостокской клинической больницы №4 спасли юношу, в желудке у которого оказалось почти полкилограмма магнитного конструктора, сообщает учреждение. В приемное отделение больницы доставлен молодой человек с жалобами на дискомфорт в животе. "Скорую" вызвали его родители. "В больнице рентген выявил инородные предметы в желудке и тонком кишечнике. Хирурги Юрий Кадров и Деля Катаева оперативно прооперировали молодого человека. Около двух часов врачи аккуратно и кропотливо доставали звенья непростой округлой формы, которые было нелегко подцепить. Всего было извлечено 420 граммов магнитного конструктора", - говорится в сообщении. Операция прошла успешно, в ближайшее время юноша вернется к обычной жизни. "Попадая внутрь, звенья игрушки магнитятся друг к другу и перепаивают между собой петли кишечника, вызывая тяжелые формы перитонита, когда человека уже невозможно спасти", - приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением Захара Левина. В больнице РИА Новости уточнили, что 18-летний юноша имеет неврологическое заболевание.
https://ria.ru/20250607/primore-2021465039.html
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Хорошие новости, Владивосток
Из желудка жителя Владивостока извлекли полкило магнитного конструктора
Хирурги извлекли из желудка жителя Владивостока полкило магнитного конструктора
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Хирурги Владивостокской клинической больницы №4 спасли юношу, в желудке у которого оказалось почти полкилограмма магнитного конструктора, сообщает учреждение.
В приемное отделение больницы доставлен молодой человек с жалобами на дискомфорт в животе. "Скорую" вызвали его родители.
"В больнице рентген выявил инородные предметы в желудке и тонком кишечнике. Хирурги Юрий Кадров и Деля Катаева оперативно прооперировали молодого человека. Около двух часов врачи аккуратно и кропотливо доставали звенья непростой округлой формы, которые было нелегко подцепить. Всего было извлечено 420 граммов магнитного конструктора", - говорится в сообщении.
Операция прошла успешно, в ближайшее время юноша вернется к обычной жизни.
"Попадая внутрь, звенья игрушки магнитятся друг к другу и перепаивают между собой петли кишечника, вызывая тяжелые формы перитонита, когда человека уже невозможно спасти", - приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением Захара Левина.
В больнице РИА Новости уточнили, что 18-летний юноша имеет неврологическое заболевание.