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Владельца парка "Тайган", на которого напал лев, выписали из больницы

Владельца парка "Тайган", на которого напал лев, выписали из больницы - РИА Новости, 03.07.2025

Владельца парка "Тайган", на которого напал лев, выписали из больницы

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, переживший нападение льва в собственном зоопарке, выписан из больницы в Краснодаре. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T18:01:00+03:00

2025-07-03T18:01:00+03:00

2025-07-03T18:09:00+03:00

здоровье - общество

краснодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, переживший нападение льва в собственном зоопарке, выписан из больницы в Краснодаре. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Представители парка позднее сообщили, что Зубков пошел на поправку, жизненно важные органы не задеты. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. "Я воскрес. Еще есть дырки, которые зарастут, но... все у меня хорошо", - сказал Зубков на видео в своем Telegram-канале. Зубков говорит с трудом, но отметил, что в ближайшее время ответит на все вопросы желающих в социальных сетях. Он добавил, что выписан из больницы и переведен на домашнее лечение. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250626/lev-2025650723.html

https://ria.ru/20250626/lev-2025574471.html

краснодар

россия

республика крым

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здоровье - общество, краснодар, россия, республика крым, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)