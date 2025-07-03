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На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 03.07.2025
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17:54 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/vetka-2027012986.html
На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения
На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 03.07.2025
На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличили для проверки состава, сообщает столичный департамента транспорта. РИА Новости, 03.07.2025
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Интервалы движения на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличили для проверки состава, сообщает столичный департамента транспорта. "На южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения

На Калужско-Рижской ветке метро Москвы увеличили интервалы движения для проверки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрибытие электропоезда на станцию метро "Рижская"
Прибытие электропоезда на станцию метро Рижская - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прибытие электропоезда на станцию метро "Рижская". Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Интервалы движения на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличили для проверки состава, сообщает столичный департамента транспорта.
"На южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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МоскваПроисшествия
 
 
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