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На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения
На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 03.07.2025
На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличили для проверки состава, сообщает столичный департамента транспорта. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:54:00+03:00
2025-07-03T17:54:00+03:00
2025-07-03T17:54:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Интервалы движения на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличили для проверки состава, сообщает столичный департамента транспорта. "На южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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москва, происшествия
На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения
На Калужско-Рижской ветке метро Москвы увеличили интервалы движения для проверки