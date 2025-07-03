https://ria.ru/20250703/vetka-2027012986.html

На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения

На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 03.07.2025

На Калужско-Рижской ветке московского метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличили для проверки состава, сообщает столичный департамента транспорта. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T17:54:00+03:00

2025-07-03T17:54:00+03:00

2025-07-03T17:54:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Интервалы движения на южном участке Калужско-Рижской линии метро Москвы временно увеличили для проверки состава, сообщает столичный департамента транспорта. "На южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения для проверки состава", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250703/metro-2027012225.html

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москва, происшествия