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Россиян предупредили о новом способе вербовки через сайты знакомств - РИА Новости, 03.07.2025
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02:36 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/verbovka-2026848959.html
Россиян предупредили о новом способе вербовки через сайты знакомств
Россиян предупредили о новом способе вербовки через сайты знакомств - РИА Новости, 03.07.2025
Россиян предупредили о новом способе вербовки через сайты знакомств
Злоумышленники могут вербовать одиноких россиян через популярные сайты знакомств, уговаривать приехать в приграничные регионы РФ и заставить их участвовать в... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T02:36:00+03:00
2025-07-03T02:36:00+03:00
россия
михаил иванов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Злоумышленники могут вербовать одиноких россиян через популярные сайты знакомств, уговаривать приехать в приграничные регионы РФ и заставить их участвовать в диверсиях против России, рассказал РИА Новости председатель общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов. "Это не просто мошенничество – это целенаправленная вербовка. Преступники ищут именно тех, кто чувствует себя брошенным, кто пьет и мечтает о любви. Они месяцами ведут душевные беседы, а потом просят либо денег, либо приезда "на встречу". Но вместо свидания человека ждет ловушка: его могут избить, ограбить или заставить участвовать в диверсиях против нашей страны", - рассказал Иванов. Общественник обратил внимание, что большинство жертв таких злоумышленников проживают в деревнях и селах. "Их уговаривают приехать в приграничные районы под предлогом встречи, а там либо вымогают последние деньги, либо насильно увозят за границу для вербовки. Мы уже видим связь этих схем с украинскими спецслужбами, которые пытаются дестабилизировать обстановку в России", - отметил Иванов. Председатель "России Православной" призвал граждан быть самим предельно внимательными и присматривать за знакомыми, соседями и родственниками. "Если ваш знакомый, сосед или родственник вдруг заговорил о поездке к "невесте" в приграничье - это тревожный звоночек. Настоятельно советую проверить его переписку, а при малейших подозрениях - немедленно блокировать подозрительные контакты и сообщать в полицию. Промедление может стоить человеку жизни", - порекомендовал Иванов.
https://ria.ru/20250625/fsb-2025253325.html
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россия, михаил иванов
Россия, Михаил Иванов
Россиян предупредили о новом способе вербовки через сайты знакомств

Иванов: россиян могут уговорить приехать в приграничье для совершения диверсий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Злоумышленники могут вербовать одиноких россиян через популярные сайты знакомств, уговаривать приехать в приграничные регионы РФ и заставить их участвовать в диверсиях против России, рассказал РИА Новости председатель общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.
"Это не просто мошенничество – это целенаправленная вербовка. Преступники ищут именно тех, кто чувствует себя брошенным, кто пьет и мечтает о любви. Они месяцами ведут душевные беседы, а потом просят либо денег, либо приезда "на встречу". Но вместо свидания человека ждет ловушка: его могут избить, ограбить или заставить участвовать в диверсиях против нашей страны", - рассказал Иванов.
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Общественник обратил внимание, что большинство жертв таких злоумышленников проживают в деревнях и селах.
"Их уговаривают приехать в приграничные районы под предлогом встречи, а там либо вымогают последние деньги, либо насильно увозят за границу для вербовки. Мы уже видим связь этих схем с украинскими спецслужбами, которые пытаются дестабилизировать обстановку в России", - отметил Иванов.
Председатель "России Православной" призвал граждан быть самим предельно внимательными и присматривать за знакомыми, соседями и родственниками.
"Если ваш знакомый, сосед или родственник вдруг заговорил о поездке к "невесте" в приграничье - это тревожный звоночек. Настоятельно советую проверить его переписку, а при малейших подозрениях - немедленно блокировать подозрительные контакты и сообщать в полицию. Промедление может стоить человеку жизни", - порекомендовал Иванов.
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