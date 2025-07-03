https://ria.ru/20250703/verbovka-2026848959.html

Россиян предупредили о новом способе вербовки через сайты знакомств

Россиян предупредили о новом способе вербовки через сайты знакомств - РИА Новости, 03.07.2025

Россиян предупредили о новом способе вербовки через сайты знакомств

Злоумышленники могут вербовать одиноких россиян через популярные сайты знакомств, уговаривать приехать в приграничные регионы РФ и заставить их участвовать в... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T02:36:00+03:00

2025-07-03T02:36:00+03:00

2025-07-03T02:36:00+03:00

россия

михаил иванов

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Злоумышленники могут вербовать одиноких россиян через популярные сайты знакомств, уговаривать приехать в приграничные регионы РФ и заставить их участвовать в диверсиях против России, рассказал РИА Новости председатель общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов. "Это не просто мошенничество – это целенаправленная вербовка. Преступники ищут именно тех, кто чувствует себя брошенным, кто пьет и мечтает о любви. Они месяцами ведут душевные беседы, а потом просят либо денег, либо приезда "на встречу". Но вместо свидания человека ждет ловушка: его могут избить, ограбить или заставить участвовать в диверсиях против нашей страны", - рассказал Иванов. Общественник обратил внимание, что большинство жертв таких злоумышленников проживают в деревнях и селах. "Их уговаривают приехать в приграничные районы под предлогом встречи, а там либо вымогают последние деньги, либо насильно увозят за границу для вербовки. Мы уже видим связь этих схем с украинскими спецслужбами, которые пытаются дестабилизировать обстановку в России", - отметил Иванов. Председатель "России Православной" призвал граждан быть самим предельно внимательными и присматривать за знакомыми, соседями и родственниками. "Если ваш знакомый, сосед или родственник вдруг заговорил о поездке к "невесте" в приграничье - это тревожный звоночек. Настоятельно советую проверить его переписку, а при малейших подозрениях - немедленно блокировать подозрительные контакты и сообщать в полицию. Промедление может стоить человеку жизни", - порекомендовал Иванов.

https://ria.ru/20250625/fsb-2025253325.html

https://ria.ru/20250624/fsb-2025014284.html

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россия, михаил иванов