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Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов - РИА Новости, 03.07.2025
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11:54 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/veduschiy--2026902752.html
Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов
Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов - РИА Новости, 03.07.2025
Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов
Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов, сообщает издание "Комсомольская правда". РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:54:00+03:00
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михаил антонов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов, сообщает издание "Комсомольская правда". "Умер Михаил Антонов. Миша был не просто голосом радио "КП". Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции. Именно Антонов 16 февраля 2009 года на частоте 97.2 FM произнес: "Здравствуйте-здравствуйте, друзья в эфире радио "Комсомольская правда"", - сообщается в Telegram-канале издания. Уточняется, что Антонов закончил медицинское училище, работал фельдшером, службу в армии проходил в Чечне в медицинской роте. В эфире радио "Комсомольская правда" вел такие программы, как: "Дежавю", "Был бы повод", "Настоящий хит-парад". "Помимо авторских проектов, Антонов был великолепным информационщиком. Именно Миша вел прямые эфиры по самым острым и резонансным темам. Именно он в 5 часов утра немедленно вышел в эфир, когда 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Сегодня Миши не стало. Но его голос навсегда останется в эфире радио "Комсомольская правда", - говорится в сообщении.
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60
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60
михаил антонов, происшествия
Михаил Антонов, Происшествия
Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов

Умер ведущий радиостанции "Комсомольская правда" Михаил Антонов

© Фото : Радио "Комсомольская правда"/TelegramВедущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов
Ведущий радио Комсомольская правда Михаил Антонов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Радио "Комсомольская правда"/Telegram
Ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов, сообщает издание "Комсомольская правда".
"Умер Михаил Антонов. Миша был не просто голосом радио "КП". Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции. Именно Антонов 16 февраля 2009 года на частоте 97.2 FM произнес: "Здравствуйте-здравствуйте, друзья в эфире радио "Комсомольская правда"", - сообщается в Telegram-канале издания.
Уточняется, что Антонов закончил медицинское училище, работал фельдшером, службу в армии проходил в Чечне в медицинской роте. В эфире радио "Комсомольская правда" вел такие программы, как: "Дежавю", "Был бы повод", "Настоящий хит-парад".
"Помимо авторских проектов, Антонов был великолепным информационщиком. Именно Миша вел прямые эфиры по самым острым и резонансным темам. Именно он в 5 часов утра немедленно вышел в эфир, когда 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Сегодня Миши не стало. Но его голос навсегда останется в эфире радио "Комсомольская правда", - говорится в сообщении.
 
Михаил АнтоновПроисшествия
 
 
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