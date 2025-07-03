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Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов

Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов - РИА Новости, 03.07.2025

Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов

Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов, сообщает издание "Комсомольская правда". РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T11:54:00+03:00

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2025-07-03T11:54:00+03:00

михаил антонов

происшествия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Умер ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Антонов, сообщает издание "Комсомольская правда". "Умер Михаил Антонов. Миша был не просто голосом радио "КП". Он был и навсегда останется душой нашей радиостанции. Именно Антонов 16 февраля 2009 года на частоте 97.2 FM произнес: "Здравствуйте-здравствуйте, друзья в эфире радио "Комсомольская правда"", - сообщается в Telegram-канале издания. Уточняется, что Антонов закончил медицинское училище, работал фельдшером, службу в армии проходил в Чечне в медицинской роте. В эфире радио "Комсомольская правда" вел такие программы, как: "Дежавю", "Был бы повод", "Настоящий хит-парад". "Помимо авторских проектов, Антонов был великолепным информационщиком. Именно Миша вел прямые эфиры по самым острым и резонансным темам. Именно он в 5 часов утра немедленно вышел в эфир, когда 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Сегодня Миши не стало. Но его голос навсегда останется в эфире радио "Комсомольская правда", - говорится в сообщении.

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил антонов, происшествия