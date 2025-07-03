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Набиуллина обозначила важность снижения ключевой ставки в июне
Набиуллина обозначила важность снижения ключевой ставки в июне - РИА Новости, 03.07.2025
Набиуллина обозначила важность снижения ключевой ставки в июне
Снижение ключевой ставки в июне предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий (ДКУ), заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T13:59:00+03:00
2025-07-03T13:59:00+03:00
2025-07-03T14:08:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Снижение ключевой ставки в июне предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий (ДКУ), заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."На что я бы хотела обратить внимание. Это то, что вот это снижение ключевой ставки на 1% предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий", - сказала она во время пресс-конференции на Финансовом конгрессе ЦБ.ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина обозначила важность снижения ключевой ставки в июне
Набиуллина: снижение ключевой ставки предотвратило жесткость кредитных условий