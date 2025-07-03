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Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в этом году
Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в этом году - РИА Новости, 03.07.2025
Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в этом году
Рубль по итогам первого полугодия среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T03:03:00+03:00
2025-07-03T03:03:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рубль по итогам первого полугодия среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. С начала года его стоимость к американской валюте подросла сразу на 44,7 процента — это намного заметнее остальных участников "пьедестала": венгерского форинта (17 процентов) и шведской кроны (16,5 процента). В первую пятерку сильных валют по итогам первого полугодия вошли также чешская (15,8 процента) и исландская кроны (15 процентов). Антилидером этого года пока является аргентинский песо — его стоимость к доллару ослабла на 13,5 процента. Сопоставимые показатели у турецкой лиры (минус 11,2 процента) и ливийского динара (минус 9,1 процента).
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экономика, рубль, доллар
Экономика, Рубль, Доллар, Хорошие новости
Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в этом году
Рубль стал самой подорожавшей валютой в мире в I полугодии
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рубль по итогам первого полугодия среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок.
С начала года его стоимость к американской валюте подросла сразу на 44,7 процента — это намного заметнее остальных участников "пьедестала": венгерского форинта (17 процентов) и шведской кроны (16,5 процента).
В первую пятерку сильных валют по итогам первого полугодия вошли также чешская (15,8 процента) и исландская кроны (15 процентов).
Антилидером этого года пока является аргентинский песо — его стоимость к доллару ослабла на 13,5 процента. Сопоставимые показатели у турецкой лиры (минус 11,2 процента) и ливийского динара (минус 9,1 процента).