https://ria.ru/20250703/upts-2026854490.html

Источник: глава УПЦ не намерен покидать Украину после лишения гражданства

Источник: глава УПЦ не намерен покидать Украину после лишения гражданства - РИА Новости, 03.07.2025

Источник: глава УПЦ не намерен покидать Украину после лишения гражданства

Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), лишенный гражданства киевскими властями, не... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T05:14:00+03:00

2025-07-03T05:14:00+03:00

2025-07-03T05:14:00+03:00

украина

россия

владимир зеленский

служба безопасности украины

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский), лишенный гражданства киевскими властями, не намерен покидать Украину, сказал РИА Новости осведомленный источник. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита Онуфрия. "Никуда он уезжать не собирается. Само лишение гражданства не лишает возможности пребывать там. Это не предполагает немедленной депортации, это мера давления", - сказал собеседник агентства. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026838130.html

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украина, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц