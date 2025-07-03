В Австралии мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши
В Австралии мужчина умер от редкого неизлечимого вируса после укуса летучей мыши
© Depositphotos.com / javarmanЛетучая мышь
© Depositphotos.com / javarman
Летучая мышь. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пятидесятилетний австралиец умер от редкого неизлечимого вируса спустя несколько месяцев после того, как его укусила летучая мышь, сообщает австралийский новостной сервис 7NEWS.
Как отмечает издание, мужчина, в организме которого был выявлен лиссавирус австралийских летучих мышей, скончался в больнице штата Новый Южный Уэльс в четверг. Он обратился за медицинской помощью несколько месяцев назад после укуса и все это время боролся с болезнью.
"Хотя случаи заражения лиссавирусом австралийских летучих мышей весьма редки, никаких эффективных методов его лечения не существует. Летучие мыши, переносящие этот вирус в своем организме, могут передать его человеку через слюну при укусе или порезе", - заявил представитель министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.
По данным 7NEWS, это лишь четвертый зафиксированный случай заражения лиссавирусом от летучих мышей в Австралии с 1996 года. Ранее две женщины и восьмилетний ребенок похожим образом заразились вирусом и погибли.
Лиссавирус австралийских летучих мышей по своему происхождению схож с вирусом бешенства, его переносчиками также могут стать летучие лисицы. Ранние симптомы напоминают симптомы гриппа - головная боль, температура и слабость, но со временем могут развиться паралич, конвульсии и нарушения мышления, приводящие к смерти обычно в течение одной-двух недель, сообщило министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса.
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