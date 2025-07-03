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В Австралии мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши - РИА Новости, 03.07.2025
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11:32 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ukus-2026896628.html
В Австралии мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши
В Австралии мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши - РИА Новости, 03.07.2025
В Австралии мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши
Пятидесятилетний австралиец умер от редкого неизлечимого вируса спустя несколько месяцев после того, как его укусила летучая мышь, сообщает австралийский... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T11:32:00+03:00
2025-07-03T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пятидесятилетний австралиец умер от редкого неизлечимого вируса спустя несколько месяцев после того, как его укусила летучая мышь, сообщает австралийский новостной сервис 7NEWS. Как отмечает издание, мужчина, в организме которого был выявлен лиссавирус австралийских летучих мышей, скончался в больнице штата Новый Южный Уэльс в четверг. Он обратился за медицинской помощью несколько месяцев назад после укуса и все это время боролся с болезнью. "Хотя случаи заражения лиссавирусом австралийских летучих мышей весьма редки, никаких эффективных методов его лечения не существует. Летучие мыши, переносящие этот вирус в своем организме, могут передать его человеку через слюну при укусе или порезе", - заявил представитель министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс. По данным 7NEWS, это лишь четвертый зафиксированный случай заражения лиссавирусом от летучих мышей в Австралии с 1996 года. Ранее две женщины и восьмилетний ребенок похожим образом заразились вирусом и погибли. Лиссавирус австралийских летучих мышей по своему происхождению схож с вирусом бешенства, его переносчиками также могут стать летучие лисицы. Ранние симптомы напоминают симптомы гриппа - головная боль, температура и слабость, но со временем могут развиться паралич, конвульсии и нарушения мышления, приводящие к смерти обычно в течение одной-двух недель, сообщило министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса.
https://ria.ru/20250702/ospa-2026659162.html
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в мире, новый южный уэльс, австралия
В мире, Новый Южный Уэльс, Австралия
В Австралии мужчина умер от редкого вируса после укуса летучей мыши

В Австралии мужчина умер от редкого неизлечимого вируса после укуса летучей мыши

© Depositphotos.com / javarmanЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Depositphotos.com / javarman
Летучая мышь. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пятидесятилетний австралиец умер от редкого неизлечимого вируса спустя несколько месяцев после того, как его укусила летучая мышь, сообщает австралийский новостной сервис 7NEWS.
Как отмечает издание, мужчина, в организме которого был выявлен лиссавирус австралийских летучих мышей, скончался в больнице штата Новый Южный Уэльс в четверг. Он обратился за медицинской помощью несколько месяцев назад после укуса и все это время боролся с болезнью.
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"Хотя случаи заражения лиссавирусом австралийских летучих мышей весьма редки, никаких эффективных методов его лечения не существует. Летучие мыши, переносящие этот вирус в своем организме, могут передать его человеку через слюну при укусе или порезе", - заявил представитель министерства здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.
По данным 7NEWS, это лишь четвертый зафиксированный случай заражения лиссавирусом от летучих мышей в Австралии с 1996 года. Ранее две женщины и восьмилетний ребенок похожим образом заразились вирусом и погибли.
Лиссавирус австралийских летучих мышей по своему происхождению схож с вирусом бешенства, его переносчиками также могут стать летучие лисицы. Ранние симптомы напоминают симптомы гриппа - головная боль, температура и слабость, но со временем могут развиться паралич, конвульсии и нарушения мышления, приводящие к смерти обычно в течение одной-двух недель, сообщило министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса.
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