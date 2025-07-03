https://ria.ru/20250703/ukraina-2027060592.html

На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе

На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе - РИА Новости, 03.07.2025

На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе

Только военное поражение Украины принесет мир Донбассу, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T22:30:00+03:00

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2025-07-03T22:30:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Только военное поражение Украины принесет мир Донбассу, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS."Только военное поражение киевского режима принесет мир и безопасность жителям Донбасса и других регионов с русскоязычным большинством", — считает обозреватель.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что пришедший к власти в 2014 году режим в Киеве не представляет интересы многих регионов. Министр добавил, что европейские страны, возомнившие себя лидерами свободного мира, не придерживаются призывам России следовать Уставу ООН и соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.

https://ria.ru/20250703/germaniya-2027054361.html

https://ria.ru/20250627/putin-2025920792.html

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в мире, украина, россия, донбасс, сергей лавров, оон, брикс, верховная рада украины