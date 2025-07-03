На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе
Лейрос: мир Донбассу может принести лишь военное поражение Киева
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Автопробег около мемориала "Твоим освободителям, Донбасс!" в День России в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Только военное поражение Украины принесет мир Донбассу, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.
"Только военное поражение киевского режима принесет мир и безопасность жителям Донбасса и других регионов с русскоязычным большинством", — считает обозреватель.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что пришедший к власти в 2014 году режим в Киеве не представляет интересы многих регионов. Министр добавил, что европейские страны, возомнившие себя лидерами свободного мира, не придерживаются призывам России следовать Уставу ООН и соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.