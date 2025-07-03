Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ukraina-2027060592.html
На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе
На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе - РИА Новости, 03.07.2025
На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе
Только военное поражение Украины принесет мир Донбассу, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T22:30:00+03:00
2025-07-03T22:30:00+03:00
в мире
украина
россия
донбасс
сергей лавров
оон
брикс
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022495317_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_72913df62cc34915397ce59bd5be6ac0.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Только военное поражение Украины принесет мир Донбассу, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS."Только военное поражение киевского режима принесет мир и безопасность жителям Донбасса и других регионов с русскоязычным большинством", — считает обозреватель.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что пришедший к власти в 2014 году режим в Киеве не представляет интересы многих регионов. Министр добавил, что европейские страны, возомнившие себя лидерами свободного мира, не придерживаются призывам России следовать Уставу ООН и соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
https://ria.ru/20250703/germaniya-2027054361.html
https://ria.ru/20250627/putin-2025920792.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022495317_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_fe5594aae0470f4acaa1227c3bb26b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, донбасс, сергей лавров, оон, брикс, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Сергей Лавров, ООН, БРИКС, Верховная Рада Украины
На Западе сделали внезапное заявление о Донбассе

Лейрос: мир Донбассу может принести лишь военное поражение Киева

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтопробег около мемориала "Твоим освободителям, Донбасс!" в День России в Донецке
Автопробег около мемориала Твоим освободителям, Донбасс! в День России в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Автопробег около мемориала "Твоим освободителям, Донбасс!" в День России в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Только военное поражение Украины принесет мир Донбассу, пишет журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.
"Только военное поражение киевского режима принесет мир и безопасность жителям Донбасса и других регионов с русскоязычным большинством", — считает обозреватель.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Германии ужаснулись тому, с чем столкнутся из-за Украины
Вчера, 21:20
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что пришедший к власти в 2014 году режим в Киеве не представляет интересы многих регионов. Министр добавил, что европейские страны, возомнившие себя лидерами свободного мира, не придерживаются призывам России следовать Уставу ООН и соблюдать права человека независимо от расы, пола, языка и религии.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Россия пыталась мирно решить проблему Донбасса, заявил Путин
27 июня, 18:45
 
В миреУкраинаРоссияДонбассСергей ЛавровООНБРИКСВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала