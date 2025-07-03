https://ria.ru/20250703/ukraina-2027034057.html

На Западе отчитали Украину за дерзкие нападки на Венгрию

На Западе отчитали Украину за дерзкие нападки на Венгрию - РИА Новости, 03.07.2025

На Западе отчитали Украину за дерзкие нападки на Венгрию

Киеву следует признать, что он не может влиять на мнение Будапешта, отметил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X, комментируя... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T19:16:00+03:00

2025-07-03T19:16:00+03:00

2025-07-03T23:49:00+03:00

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петер сийярто

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Киеву следует признать, что он не может влиять на мнение Будапешта, отметил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X, комментируя заявление премьер-министра Виктора Орбана о "рьяных нападках" со стороны Украины."Они должны понять, что Венгрия по фундаментальным и стратегическим причинам не поддерживает членство Украины в ЕС. <…> На Украине должны признать, что указывать венгерскому народу, что ему думать по тому или иному вопросу, — не их дело", — написал он.Ранее в четверг венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев все более рьяно нападает на Будапешт из-за того, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС.Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге в четверг заявил, что спецслужбы Украины связывались с венгерскими журналистами, пытаясь повлиять на отношение венгров к вступлению Киева в Евросоюз.Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в Евросоюз, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан сообщил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2027011320.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026990660.html

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в мире, украина, киев, венгрия, виктор орбан, золтан ковач, петер сийярто, евросоюз