На Западе отчитали Украину за дерзкие нападки на Венгрию
Ковач: Украине следует признать, что она не влияет на мнение Венгрии
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Киеву следует признать, что он не может влиять на мнение Будапешта, отметил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X, комментируя заявление премьер-министра Виктора Орбана о "рьяных нападках" со стороны Украины.
Ранее в четверг венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев все более рьяно нападает на Будапешт из-за того, что Венгрия не поддерживает членство Украины в ЕС.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге в четверг заявил, что спецслужбы Украины связывались с венгерскими журналистами, пытаясь повлиять на отношение венгров к вступлению Киева в Евросоюз.
Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в Евросоюз, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан сообщил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.