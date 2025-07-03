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"Как гром среди ясного неба". В Польше рассказали об ударе по Украине

"Как гром среди ясного неба". В Польше рассказали об ударе по Украине - РИА Новости, 03.07.2025

"Как гром среди ясного неба". В Польше рассказали об ударе по Украине

Намерения США по прекращению поставок вооружений ВСУ могут привести к краху украинской ПВО, пишет польское издание Komputer Swiat. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T16:53:00+03:00

2025-07-03T16:53:00+03:00

2025-07-03T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Намерения США по прекращению поставок вооружений ВСУ могут привести к краху украинской ПВО, пишет польское издание Komputer Swiat."Объявление о прекращении поставок боеприпасов и ракет на Украину обрушилось на Киев, как гром среди ясного неба. Американцы объявили, что отныне оставляют своего союзника без многих современных разработок. <..> Некоторые из них (в основном ракеты для Patriot) были в дефиците и раньше, но теперь ситуация будет еще хуже, потому что недостатки будут ощущаться и в других системах. <..> ПВО Украины чрезвычайно сильно зависит от ракет, поставляемых американцами", — отмечается в материале.Как отметило издание, некоторые из этих снарядов используются и переданными Киеву самолетами F-16, что еще больше ограничивает возможности ПВО и противоракетной обороны.Украинские чиновники заявили, что все поставки американских вооружений фактически прекратились, пишет журнал Economist.По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Дональда Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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