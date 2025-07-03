"Без иллюзий". В Германии дали совет Украине после решения США по поставкам
Tageszeitung: Украина может забыть о сближении с США после решения по поставкам
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
© AP Photo / U.S. Air Force / Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Киеву нужно забыть о сближении с Вашингтоном после решения США по поставкам оружия, пишет немецкое издание Tageszeitung.
"Многие украинцы сейчас без иллюзий, особенно относительно военной поддержки со стороны западных союзников. <...> Им <...> приходится иметь дело с американским президентом Дональдом Трампом", — говорится в материале.
Отмечается, что для Киева заявление о приостановке поставок оружия со стороны США прозвучало в самый неподходящий момент, когда ВС России усилили наступление. По словам автора, Украина теперь может позабыть о надеждах на сближение Трампа и Владимира Зеленского.
Во вторник Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила информацию телеканалу NBC, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
В четверг The Economist со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены.