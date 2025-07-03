https://ria.ru/20250703/ukraina-2026884282.html

Bloomberg: приостановка США поставок оружия Украине может быть временной

Bloomberg: приостановка США поставок оружия Украине может быть временной - РИА Новости, 03.07.2025

Bloomberg: приостановка США поставок оружия Украине может быть временной

Вооружение, поставки которого на Украину были приостановлены Пентагоном, не перенаправлялось в другие места, это может говорить о том, что пауза в военной... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T10:33:00+03:00

2025-07-03T10:33:00+03:00

2025-07-03T10:33:00+03:00

в мире

украина

сша

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вооружение, поставки которого на Украину были приостановлены Пентагоном, не перенаправлялось в другие места, это может говорить о том, что пауза в военной помощи лишь временная, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского законодателя. "Американскому законодателю, который также попросил не раскрывать его имени, сообщили, что вооружение не перенаправлялось куда-либо еще, что позволяет предположить, что пауза была лишь временной", - говорится в сообщении агентства. При этом газета Washington Post пишет, что, вероятно, у США были планы перенаправить часть артиллерийских снарядов и систем ПВО обратно в Штаты или в Израиль. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250702/evropa-2026767641.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, министерство обороны сша