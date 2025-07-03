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Bloomberg: приостановка США поставок оружия Украине может быть временной - РИА Новости, 03.07.2025
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10:33 03.07.2025
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026884282.html
Bloomberg: приостановка США поставок оружия Украине может быть временной
Bloomberg: приостановка США поставок оружия Украине может быть временной - РИА Новости, 03.07.2025
Bloomberg: приостановка США поставок оружия Украине может быть временной
Вооружение, поставки которого на Украину были приостановлены Пентагоном, не перенаправлялось в другие места, это может говорить о том, что пауза в военной... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:33:00+03:00
2025-07-03T10:33:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вооружение, поставки которого на Украину были приостановлены Пентагоном, не перенаправлялось в другие места, это может говорить о том, что пауза в военной помощи лишь временная, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского законодателя. "Американскому законодателю, который также попросил не раскрывать его имени, сообщили, что вооружение не перенаправлялось куда-либо еще, что позволяет предположить, что пауза была лишь временной", - говорится в сообщении агентства. При этом газета Washington Post пишет, что, вероятно, у США были планы перенаправить часть артиллерийских снарядов и систем ПВО обратно в Штаты или в Израиль. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Bloomberg: приостановка США поставок оружия Украине может быть временной

Bloomberg: приостановка США поставок оружия Киеву может быть временной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вооружение, поставки которого на Украину были приостановлены Пентагоном, не перенаправлялось в другие места, это может говорить о том, что пауза в военной помощи лишь временная, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского законодателя.
"Американскому законодателю, который также попросил не раскрывать его имени, сообщили, что вооружение не перенаправлялось куда-либо еще, что позволяет предположить, что пауза была лишь временной", - говорится в сообщении агентства.
При этом газета Washington Post пишет, что, вероятно, у США были планы перенаправить часть артиллерийских снарядов и систем ПВО обратно в Штаты или в Израиль.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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