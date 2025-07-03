https://ria.ru/20250703/ukraina-2026878134.html

CBS: приоритета в получении американской помощи лишилась не только Украина

CBS: приоритета в получении американской помощи лишилась не только Украина - РИА Новости, 03.07.2025

CBS: приоритета в получении американской помощи лишилась не только Украина

Не только Украина лишилась приоритета в получении военной помощи от Вашингтона, но и другие страны, передает телеканал CBS со ссылкой на чиновника Белого дома. РИА Новости, 03.07.2025

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Не только Украина лишилась приоритета в получении военной помощи от Вашингтона, но и другие страны, передает телеканал CBS со ссылкой на чиновника Белого дома. "Некоторые другие страны также прошли через "изменение классификации", что означает, что их приоритетность при получении оружия и боеприпасов из США снизилась", — говорится в сообщении.При этом чиновник не уточнил, о каких именно государствах идет речь и сколько будет длиться период приостановки военной помощи Украине. Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026869439.html

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