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CBS: приоритета в получении американской помощи лишилась не только Украина - РИА Новости, 03.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 03.07.2025 (обновлено: 12:00 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026878134.html
CBS: приоритета в получении американской помощи лишилась не только Украина
CBS: приоритета в получении американской помощи лишилась не только Украина - РИА Новости, 03.07.2025
CBS: приоритета в получении американской помощи лишилась не только Украина
Не только Украина лишилась приоритета в получении военной помощи от Вашингтона, но и другие страны, передает телеканал CBS со ссылкой на чиновника Белого дома. РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T10:11:00+03:00
2025-07-03T12:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
сергей лавров
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украина
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Не только Украина лишилась приоритета в получении военной помощи от Вашингтона, но и другие страны, передает телеканал CBS со ссылкой на чиновника Белого дома. "Некоторые другие страны также прошли через "изменение классификации", что означает, что их приоритетность при получении оружия и боеприпасов из США снизилась", — говорится в сообщении.При этом чиновник не уточнил, о каких именно государствах идет речь и сколько будет длиться период приостановки военной помощи Украине. Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026869439.html
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дмитрий песков, сергей лавров, нато, украина, россия, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Украина, Россия, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США, В мире
CBS: приоритета в получении американской помощи лишилась не только Украина

CBS: приоритета в получении помощи США помимо Украины лишились и другие страны

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Не только Украина лишилась приоритета в получении военной помощи от Вашингтона, но и другие страны, передает телеканал CBS со ссылкой на чиновника Белого дома.
"Некоторые другие страны также прошли через "изменение классификации", что означает, что их приоритетность при получении оружия и боеприпасов из США снизилась", — говорится в сообщении.
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При этом чиновник не уточнил, о каких именно государствах идет речь и сколько будет длиться период приостановки военной помощи Украине.
Во вторник издание Politico сообщило, что Штаты прекратили передавать киевскому режиму зенитные ракеты и другие снаряды. Уточнялось, что Пентагон приостановил отправку некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократились.
Как утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, остановка поставок зенитных и других ракет не означает прекращения военной поддержки Украины и не должна стать фактором в переговорах. По ее словам, это решение необходимо, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
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