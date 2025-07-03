СМИ: решение Пентагона по Украине шокировало американских чиновников
Politico: в США не знали о планах Пентагона по поставкам оружия Киеву
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom WilliamsАмериканские военнослужащие с украинским флагом у Белого дома в Вашингтоне
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams
Американские военнослужащие с украинским флагом у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Решение Пентагона о приостановке поставок некоторых видов оружия Киеву шокировало американских чиновников, которых обычно информировали о подобных вопросах, пишет Politico.
"Решение Пентагона <...> застало врасплох <...> членов конгресса, чиновников Госдепартамента и ключевых европейских союзников", — говорится в материале со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что европейские дипломаты, как и офис Владимира Зеленского, после объявления о приостановке помощи пытались выяснить причины подобного решения, так как их не уведомили об этом заранее.
По словам американских чиновников, руководство Пентагона не запрашивало комментариев по своему решению не только у Госдепартамента, но и у американского посольства в Киеве и команды спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.
"Некоторые в объединенном штабе также выступили против приостановки", — пишет Politico.
Во вторник Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила информацию телеканалу NBC, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.