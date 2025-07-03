https://ria.ru/20250703/ukraina-2026851818.html

"Статус журналиста" продают на Украине как оберег от мобилизации

"Статус журналиста" продают на Украине как оберег от мобилизации - РИА Новости, 03.07.2025

"Статус журналиста" продают на Украине как оберег от мобилизации

Пресс-карты, якобы помогающие проезжать блокпосты на Украине и защищающие от принудительной мобилизации, продаются на украинских сайтах, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T03:51:00+03:00

2025-07-03T03:51:00+03:00

2025-07-03T03:51:00+03:00

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россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-карты, якобы помогающие проезжать блокпосты на Украине и защищающие от принудительной мобилизации, продаются на украинских сайтах, выяснило РИА Новости. РИА Новости проанализировало объявления на украинских сайтах, где опубликованы предложения купить "статус журналиста" за деньги. В Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) есть целый аккаунт, занимающийся продажей таких пресс-карт. "Облегчает общение с сотрудниками ТЦК, упрощает проезд на блокпостах", - объясняет причину такой покупки продавец "статуса журналиста". Название СМИ при этом не указывается, зато присутствует надпись "Свидетельство министерства юстиции Украины". Одно из СМИ предлагает пройти однодневные платные курсы, по окончании которых выдадут "удостоверение независимого корреспондента в действующем СМИ, пресс-карту, договор о сотрудничестве с редакцией газеты". Стоимость курса составляет 1,5 тысячи гривен (три тысячи рублей). Такое удостоверение рекомендуют положить вместе с водительскими правами. Как утверждают организаторы таких курсов, "при предоставлении удостоверения ваши права будут стараться не нарушать", а "нападение на журналиста приравнивается к нападению на полицейского". Указано, что от данной редакции также возможно получение травматического оружия. Согласно данным из открытых источников, СМИ действительно было зарегистрировано на Украине, но позднее ликвидировано. Его руководитель, Гуськов Руслан Валериевич, фигурирует в четырех судебных делах. Одно из них - за неповиновение полицейскому или военнослужащему, что ставит под сомнение эффективность продаваемых им пресс-карт. Похожее предложение также опубликовано на украинском сайте объявлений от информационного агентства, которое находится в процессе ликвидации с 2021 года. Это СМИ предлагает пройти обучение за 2,5 месяца или год (для военнообязанных), на период обучения обещает отсрочку от мобилизации, а по окончании курсов - гарантированное трудоустройство с бронью от мобилизации и возможность выехать "по работе" за границу. Цена такого обучения - 15 тысяч гривен (30 тысяч рублей). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250701/ukraina-2026429151.html

https://ria.ru/20250418/svyaz-2012031825.html

https://ria.ru/20250330/nato-2008202851.html

https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html

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украина, россия, министерство юстиции украины, вооруженные силы украины