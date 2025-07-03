Рейтинг@Mail.ru
Ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу - РИА Новости, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 03.07.2025 (обновлено: 18:06 03.07.2025)
https://ria.ru/20250703/uchenye-2027013798.html
Ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу
Ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу - РИА Новости, 03.07.2025
Ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу
Группа ученых из США, Китая, Сингапура и Швеции с помощью искусственного интеллекта создала формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу в здании,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:58:00+03:00
2025-07-03T18:06:00+03:00
технологии
сша
китай
сингапур (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15184/07/151840745_0:50:450:303_1920x0_80_0_0_56625f64d27736645bf0677458a412e3.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группа ученых из США, Китая, Сингапура и Швеции с помощью искусственного интеллекта создала формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу в здании, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature в среду. "Мы представляем инновационный подход к проектированию тепловых мета-излучателей на основе машинного обучения... Мы представляем семь экспериментальных мета-излучателей, которые превосходят современные разработки по своим оптическим свойствам и эффективности радиационного охлаждения", - пишут авторы статьи. По данным ученых, созданная с помощью ИИ краска сможет поддерживать температуру внутри зданий на 5-20 градусов Цельсия ниже, чем в домах, покрашенных обычной краской. По словам одного из руководителей исследования, профессора Техасского университета Юэбина Чжэна, которые приводит газета Guardian, благодаря ИИ работу, которая была запланирована на месяцы, удалось выполнить за несколько дней. "Искусственный интеллект, в частности, машинное обучение, оказал революционное воздействие и существенно ускорил процесс разработки нанофотонных и метаматериалов", - подчеркивается в публикации Nature.
https://ria.ru/20250702/tatarstan-2026715141.html
сша
китай
сингапур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15184/07/151840745_6:0:450:333_1920x0_80_0_0_62f1c512264837924bdf5e94bdd6be04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, китай, сингапур (город), в мире
Технологии, США, Китай, Сингапур (город), В мире
Ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу

Nature: ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу

© www.bmvbs.deЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© www.bmvbs.de
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группа ученых из США, Китая, Сингапура и Швеции с помощью искусственного интеллекта создала формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу в здании, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature в среду.
"Мы представляем инновационный подход к проектированию тепловых мета-излучателей на основе машинного обучения... Мы представляем семь экспериментальных мета-излучателей, которые превосходят современные разработки по своим оптическим свойствам и эффективности радиационного охлаждения", - пишут авторы статьи.
По данным ученых, созданная с помощью ИИ краска сможет поддерживать температуру внутри зданий на 5-20 градусов Цельсия ниже, чем в домах, покрашенных обычной краской.
По словам одного из руководителей исследования, профессора Техасского университета Юэбина Чжэна, которые приводит газета Guardian, благодаря ИИ работу, которая была запланирована на месяцы, удалось выполнить за несколько дней.
"Искусственный интеллект, в частности, машинное обучение, оказал революционное воздействие и существенно ускорил процесс разработки нанофотонных и метаматериалов", - подчеркивается в публикации Nature.
Город Иннополис в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Университет Иннополис создал новый ИИ-сервис
Вчера, 13:18
 
ТехнологииСШАКитайСингапур (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала