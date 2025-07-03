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Ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу
Ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу - РИА Новости, 03.07.2025
Ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу
Группа ученых из США, Китая, Сингапура и Швеции с помощью искусственного интеллекта создала формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу в здании,... РИА Новости, 03.07.2025
2025-07-03T17:58:00+03:00
2025-07-03T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группа ученых из США, Китая, Сингапура и Швеции с помощью искусственного интеллекта создала формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу в здании, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature в среду. "Мы представляем инновационный подход к проектированию тепловых мета-излучателей на основе машинного обучения... Мы представляем семь экспериментальных мета-излучателей, которые превосходят современные разработки по своим оптическим свойствам и эффективности радиационного охлаждения", - пишут авторы статьи. По данным ученых, созданная с помощью ИИ краска сможет поддерживать температуру внутри зданий на 5-20 градусов Цельсия ниже, чем в домах, покрашенных обычной краской. По словам одного из руководителей исследования, профессора Техасского университета Юэбина Чжэна, которые приводит газета Guardian, благодаря ИИ работу, которая была запланирована на месяцы, удалось выполнить за несколько дней. "Искусственный интеллект, в частности, машинное обучение, оказал революционное воздействие и существенно ускорил процесс разработки нанофотонных и метаматериалов", - подчеркивается в публикации Nature.
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технологии, сша, китай, сингапур (город), в мире
Технологии, США, Китай, Сингапур (город), В мире
Ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу
Nature: ученые создали формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Группа ученых из США, Китая, Сингапура и Швеции с помощью искусственного интеллекта создала формулу краски, которая поможет поддерживать прохладу в здании, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature
в среду.
"Мы представляем инновационный подход к проектированию тепловых мета-излучателей на основе машинного обучения... Мы представляем семь экспериментальных мета-излучателей, которые превосходят современные разработки по своим оптическим свойствам и эффективности радиационного охлаждения", - пишут авторы статьи.
По данным ученых, созданная с помощью ИИ краска сможет поддерживать температуру внутри зданий на 5-20 градусов Цельсия ниже, чем в домах, покрашенных обычной краской.
По словам одного из руководителей исследования, профессора Техасского университета Юэбина Чжэна, которые приводит газета Guardian, благодаря ИИ работу, которая была запланирована на месяцы, удалось выполнить за несколько дней.
"Искусственный интеллект, в частности, машинное обучение, оказал революционное воздействие и существенно ускорил процесс разработки нанофотонных и метаматериалов", - подчеркивается в публикации Nature.