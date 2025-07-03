https://ria.ru/20250703/ubiystvo-2026910151.html

Жителя Белгорода обвинили в убийстве соседей по комнате

Жителя Белгорода обвинили в убийстве соседей по комнате - РИА Новости, 03.07.2025

Жителя Белгорода обвинили в убийстве соседей по комнате

Силовики задержали в Белгороде 33-летнего мужчину по делу об убийстве троих человек, которые ранее числились пропавшими без вести, сообщили в СУСК РФ по... РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T12:30:00+03:00

2025-07-03T12:30:00+03:00

2025-07-03T12:30:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Силовики задержали в Белгороде 33-летнего мужчину по делу об убийстве троих человек, которые ранее числились пропавшими без вести, сообщили в СУСК РФ по региону. По информации ведомства, местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего отца, который последний раз выходил на связь 6 июня 2025 года. Отец заявительницы снимал комнату в частном доме, где также проживали двое мужчин и женщина. Соседи сообщили, что и эти трое перестали появляться с 6 июня. Все пропавшие не собирались покидать место жительства, и их исчезновение имело признаки криминального характера. В результате оперативно-розыскных мероприятий следователи СК и полицейские вышли на след 33-летнего жителя Белгорода, который также снимал комнату в том же доме. По версии следствия, он убил своих соседей на фоне личных неприязненных отношений, а затем закопал их тела в выгребной яме уличного туалета. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), возбужденное по факту безвестного исчезновения троих жителей областного центра… Следователем СК фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале СУСК.

https://ria.ru/20250702/peterburg-2026796790.html

https://ria.ru/20250608/buryatiya-2021587827.html

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происшествия, белгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)