https://ria.ru/20250703/tyva-2026926851.html

Предприниматели Тывы привлекли более 91 млн рублей кредитов с начала года

Предприниматели Тывы привлекли более 91 млн рублей кредитов с начала года - РИА Новости, 03.07.2025

Предприниматели Тывы привлекли более 91 млн рублей кредитов с начала года

Предприниматели Тывы привлекли на развитие своего бизнеса более 91 миллиона рублей кредитов с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.07.2025

2025-07-03T13:37:00+03:00

2025-07-03T13:37:00+03:00

2025-07-03T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Предприниматели Тывы привлекли на развитие своего бизнеса более 91 миллиона рублей кредитов с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, на 1 июля договоры поручительства с гарантийным фондом заключили 13 предпринимателей. Сумма гарантий составила чуть больше 45 миллионов рублей, на которые представители малого и среднего бизнеса получили у банков 91 миллион рублей кредитов. В пресс-службе отметили, что полный портфель выданных под гарантии займов к концу года должен составить не менее 240 миллионов рублей. Специалисты фонда уверены, что он будет достигнут, так как спрос на поручительства в условиях дорогих кредитов остается высоким. На первом месте по объемам поддержки находятся предприниматели из розничной торговли, на которых приходится 62,5 миллиона оформленных кредитов. На втором месте – строители, на третьем – аграрии. Совокупная доля производственников в объеме обеспеченных гарантиями фонда займов составила 26% (24 миллиона рублей). Наиболее активно сотрудничали с фондом предприниматели Кызыла. Из 13 договоров на получение гарантий девять были оформлены именно ими. Подавляющая часть заемных средств – 81,5 из 91 миллиона рублей – понадобилась на пополнение оборотных средств. Остальные использованы на приобретение транспорта и производственного оборудования. Гарантийный фонд Тывы за восемь лет своего существования поддержал 511 субъектов малого и среднего предпринимательства, выдав им поручительства на сумму более 1 миллиарда рублей. По этим гарантиям предприниматели смогли получить в банках кредитов в общей сложности на 2,06 миллиарда рублей. Поддержка гарантийного фонда оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250701/priamure-2026528033.html

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